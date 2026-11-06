Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 sẽ có nhiều điểm nhấn

Ngày 6/11, Bộ Tư pháp cho biết, lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 sẽ được tổ chức vào sáng 8/11 với hình thức trực tiếp (có sử dụng livestream trên nền tảng số của Bộ). Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Chính phủ, các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Điểm nhấn đột phá hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 là sự thể hiện đậm nét kết quả đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong cả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Ảnh: Bộ Tư pháp.

Năm nay, việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam không chỉ dừng lại ở các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, mà hướng tới nâng cao nhận thức về vai trò của pháp luật trong kiến tạo phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng thời, đề cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong tổ chức thi hành pháp luật, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Đáng chú ý, theo Bộ Tư pháp, điểm nhấn đột phá hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 là sự thể hiện đậm nét kết quả đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong cả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Trong đó, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn đang được thúc đẩy mạnh mẽ nhằm đổi mới, tối ưu hóa quy trình lập pháp, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Sự kiện năm nay cũng gắn với việc lan tỏa, khai thác hiệu quả các nền tảng số trọng điểm như Cổng Pháp luật quốc gia, giúp công tác xây dựng pháp luật ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch và tăng cường tính tương tác với người dân, doanh nghiệp.

Cũng theo Bộ Tư pháp, nội dung truyền thông Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng pháp luật, phản ánh tinh thần đổi mới, quyết liệt nhằm tạo dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, thống nhất, kịp thời và hiệu quả.

Điểm nhấn nổi bật là hoạt động lập pháp của Quốc hội khóa XVI với sự chủ động, khẩn trương, kịp thời giải quyết các vấn đề cấp thiết của đất nước.

Cụ thể, Quốc hội đã thông qua 9 luật tại Kỳ họp thứ nhất; 15 luật và 6 nghị quyết tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất; đồng thời, dự kiến xem xét, thông qua 39 luật cùng bốn nghị quyết quy phạm pháp luật tại Kỳ họp thứ Hai.