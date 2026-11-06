Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026: 5 điểm mới thể hiện vai trò kiến tạo của pháp luật đối với sự phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 9/11/1946, Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên, đặt nền móng cho việc xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Ngày 9/11 được Đảng, Nhà nước chọn làm Ngày Pháp luật Việt Nam, được thể chế quy định trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc, Bộ Tư pháp đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động truyền thông với sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương và các cơ quan thông tấn, báo chí. Chủ đề, khẩu hiệu truyền thông về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 đã được xây dựng từ sớm trên cơ sở bám sát các quan điểm, chủ trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Bộ Tư pháp cũng đã xây dựng và giới thiệu Bộ nhận diện truyền thông Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, cùng các khẩu hiệu truyền thông để các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thống nhất khai thác, sử dụng trong các hoạt động thông tin, truyền thông, cổ động trực quan và trên các nền tảng số.

Ngày Pháp luật Việt Nam lan tỏa những kết quả, thành tựu trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh, Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 có 5 điểm mới như sau:

Trong công tác chỉ đạo, định hướng nội dung hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Namcó sự gắn kết chặt chẽ với việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, nhất là Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo đó, việc hưởng ứng Ngày Pháp luật không chỉ dừng lại ở các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật mà còn hướng tới nâng cao nhận thức về vai trò của pháp luật trong kiến tạo phát triển, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời đề cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong tổ chức thi hành pháp luật, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Tinh thần xuyên suốt trong việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là gắn kết các hoạt động này với yêu cầu vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong bối cảnh tổ chức bộ máy chính quyền địa phương có nhiều thay đổi, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được định hướng theo hướng thiết thực, linh hoạt, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của từng địa phương; chú trọng đưa pháp luật đến gần người dân ngày từ cơ sở.

Nội dung truyền thông tập trung vào các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, phân cấp, phân quyền, giải quyết thủ tục hành chính và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa phương thức truyền thông, góp phần bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai liên tục, thông suốt, hiệu quả trong điều kiện tổ chức bộ máy mới.

Nội dung truyền thông phản ánh những chuyển biến quan trọng, dấu ấn nổi bật trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật năm 2026.Điểm nhấn nổi bật là hoạt động lập pháp của Quốc hội khóa XVI với sự chủ động, khẩn trương, kịp thời giải quyết các vấn đề cấp thiết của đất nước. Cụ thể, Quốc hội đã thông qua 09 luật tại Kỳ họp thứ Nhất; 15 luật và 06 nghị quyết tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất; đồng thời dự kiến xem xét, thông qua 39 luật cùng 04 nghị quyết quy phạm pháp luật tại Kỳ họp thứ Hai.

Những thành tựu lập pháp này cùng với nỗ lực tổng rà soát hệ thống văn bản, đẩy mạnh thi hành pháp luật, chuyển đổi số và đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật… sẽ là tâm điểm phản ánh tại Lễ hưởng ứng, qua đó khẳng định mạnh mẽ vai trò kiến tạo của pháp luật đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Một trong những điểm mới nổi bật trong chương trình tổ chức là gắn hoạt động biểu dương, vinh danh “Gương sáng pháp luật” với việc trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Đồng thời, Lễ hưởng ứng tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật” - cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức trên nền tảng này với quy mô toàn quốc, thu hút 845.348 người tham gia với 2.584.819 lượt dự thi.

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 là sự thể hiện đậm nét kết quả đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong cả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.Việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn đang được thúc đẩy mạnh mẽ nhằm đổi mới, tối ưu hóa quy trình lập pháp, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Đặc biệt, sự kiện năm nay gắn liền với việc lan tỏa, khai thác hiệu quả các nền tảng số trọng điểm như Cổng Pháp luật quốc gia, giúp công tác xây dựng pháp luật ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch và tăng cường tính tương tác với người dân, doanh nghiệp. Trong thi hành pháp luật, chuyển đổi số tiếp tục là đòn bẩy để nhân rộng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật trực tuyến, đánh giá năng lực tiếp cận pháp luật, qua đó xóa bỏ rào cản không gian, thời gian, đưa pháp luật đến với mọi tầng lớp nhân dân một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả nhất.

“Những đổi mới này thể hiện quyết tâm đưa Ngày Pháp luật Việt Nam trở thành hoạt động có ý nghĩa thiết thực, không chỉ tôn vinh Hiến pháp, pháp luật mà còn lan tỏa những kết quả, thành tựu trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật; thúc đẩy hình thành văn hóa thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc nói.