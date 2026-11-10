Ngày Pháp luật Việt Nam: Chung tay bảo vệ học sinh trước hiểm họa ma túy học đường

Bằng hình thức tuyên truyền trực tiếp, kết hợp trao đổi, giải đáp những vấn đề thực tiễn, chương trình đã cung cấp cho các em học sinh những kiến thức pháp luật cơ bản về PCMT; nhận diện các loại ma túy, phương thức và thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ người trẻ sử dụng ma túy... Qua đó, học sinh hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy, nâng cao cảnh giác trước những nguy cơ xảy ra ngay trong học đường cũng như đời sống hàng ngày; hình thành ý thức chủ động phòng ngừa, biết tự bảo vệ bản thân và có trách nhiệm với cộng đồng.

Trong bối cảnh tội phạm ma túy ngày càng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, việc đưa kiến thức phòng, chống ma túy đến học sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ma túy không chỉ là hiểm họa đối với sức khỏe, tính mạng mà còn có thể hủy hoại tương lai, làm đổ vỡ những ước mơ và kéo người trẻ vào con đường vi phạm pháp luật. Vì vậy, phòng ngừa từ sớm, trang bị kiến thức và kỹ năng nhận diện nguy cơ cho học sinh chính là một trong những giải pháp thiết thực nhằm ngăn chặn hiểm họa ma túy ngay từ môi trường học đường.

Đại diện Học viện Tư pháp, Trường THPT Lương Thế Vinh tại buổi tuyên truyền

Tại chương trình, đại diện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TPHCM chia sẻ những thông tin về tình hình tội phạm liên quan đến ma túy, các loại ma túy mới, ma túy được ngụy trang dưới nhiều hình thức tinh vi rất khó nhận biết, các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi... Đồng thời, hướng dẫn các em học sinh nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ bản thân; nhận diện các dấu hiệu bất thường, kiên quyết từ chối khi bị lôi kéo, dụ dỗ; kịp thời thông tin cho gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến ma túy.

Với nhiều kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhất là lĩnh vực PCMT, LS Trương Thị Hòa chia sẻ: công tác PCMT cần được triển khai đồng bộ, chú trọng cả phòng ngừa, phát hiện và hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi ma túy. Hoạt động tuyên truyền không nên chỉ dừng lại ở việc phổ biến các quy định pháp luật mà cần giúp người dân, nhất là học sinh nhận diện những nguy cơ thực tế, hiểu rõ tác hại của ma túy và trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Luật sư Trương Thị Hòa chia sẻ tại chương trình

LS Hòa nhấn mạnh vai trò của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong công tác PCMT. Trong đó, gia đình cần quan tâm, kịp thời nắm bắt những thay đổi trong tâm lý, hành vi của con em; nhà trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống, trang bị kiến thức pháp luật và tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với lứa tuổi nhằm giúp các em tự bảo vệ, tránh bị lợi dụng, lôi kéo vào những hành vi nguy hiểm.

Tiến sĩ (TS) Ngô Thị Ngọc Vân - Phó Trưởng khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, LS (Học viện Tư pháp) đánh giá: Các hoạt động tuyên truyền pháp luật về PCMT cho học sinh THCS và THPT thời gian qua đã mang lại những hiệu quả tích cực. Sự tham gia của cán bộ tuyên truyền, chuyên gia pháp luật kết hợp với lực lượng Công an cơ sở giúp nội dung truyền tải không chỉ dừng ở lý thuyết mà còn gắn với tình hình thực tế tại từng địa bàn, nơi học sinh sinh sống và học tập. Qua đó, các em có thêm kiến thức, kỹ năng nhận diện ma túy, nâng cao ý thức phòng ngừa và trách nhiệm đối với bản thân, bạn bè cũng như cộng đồng.

Đại diện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chia sẻ tại chương trình

Thông qua những hoạt động tuyên truyền thiết thực, nhận thức của học sinh, nhất là các em dưới 18 tuổi từng bước được nâng lên. Đây là cơ sở quan trọng để hình thành ý thức chủ động phòng tránh các nguy cơ liên quan đến ma túy ngay từ lứa tuổi học đường. "Về phía Học viện Tư pháp, song hành với việc nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền, chúng tôi sẽ xây dựng các nguồn học liệu như video clip, tờ rơi, tiểu phẩm, kịch ngắn... để nội dung tuyên truyền thêm sinh động, mang tính trực quan, dễ tiếp cận; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ, chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, không có ma túy", TS Vân bày tỏ.

Các em học sinh chăm chú lắng nghe

Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 không chỉ là dịp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật mà còn nhắc nhở mỗi cá nhân, tổ chức về trách nhiệm bảo vệ cộng đồng bằng những hành động thiết thực. Trong cuộc chiến PCMT, bảo vệ học sinh hôm nay chính là bảo vệ tương lai của gia đình và xã hội.