Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11: Ngành Tư pháp đổi mới nhờ chuyển đổi số

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy nhấn mạnh, bước vào giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hưng Yên quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Tỉnh xác định môi trường pháp lý minh bạch, thủ tục hành chính thông thoáng và bộ máy thực thi công vụ liêm chính là bệ phóng cho phát triển, đồng thời là tấm lá chắn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh Hưng Yên tăng 11,22% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 7 cả nước. Trong 10 tháng của năm, sản xuất công nghiệp tăng 15,64%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 250.405 tỷ đồng (tăng 17,41%); kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 22,44 tỷ USD (tăng 30,09%). Bên cạnh phát triển kinh tế, tỉnh đã thành lập Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tại 104 xã, phường; đồng thời rà soát 1.231 văn bản quy phạm pháp luật sau hợp nhất để áp dụng, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với thực tiễn.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị tỉnh Hưng Yên tập trung xây dựng thể chế pháp luật kiến tạo, đi trước mở đường. Các cơ quan tư pháp của tỉnh cần phát huy vai trò "gác cửa" về thể chế, bảo đảm các quyết sách phát triển được thể chế hóa bằng hành lang pháp lý vững chắc, khả thi; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Ông Nguyễn Thanh Ngọc cũng lưu ý tỉnh cần chuẩn bị các điều kiện để triển khai hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và ưu tiên nguồn lực cho các đối tượng yếu thế. Tỉnh cần tích cực tham gia xây dựng Đề án Văn hóa thượng tôn pháp luật của Trung ương, nghiên cứu xây dựng đề án phù hợp với đặc thù địa phương và đề cao tính nêu gương của đội ngũ cán bộ, công chức.

Đồng thời, Hưng Yên cần phát triển các dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp gắn với đạo đức nghề nghiệp; tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh; nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý và củng cố đội ngũ cán bộ tư pháp cơ sở; tiếp tục đi đầu trong việc phát hiện, phản ánh vướng mắc thực tiễn để đóng góp vào công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật chung của cả nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút ra mắt các phần mềm, hệ thống và mô hình chuyển đổi số ngành Tư pháp tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức ấn nút chính thức ra mắt và đưa vào vận hành các phần mềm, hệ thống, mô hình chuyển đổi số ngành Tư pháp tỉnh Hưng Yên. Nổi bật là phần mềm cơ sở dữ liệu về hòa giải ở cơ sở và ứng dụng AI trong tra cứu, tư vấn hòa giải ở cơ sở; Phần mềm cơ sở dữ liệu Vi bằng trên địa bàn tỉnh; Trung tâm dữ liệu số ngành Tư pháp Hưng Yên và Trung tâm Truyền thông số Sở Tư pháp Hưng Yên. Các công cụ này phục vụ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước và điều hành, đồng thời giúp cán bộ cơ sở cùng người dân khai thác, tra cứu chính sách pháp luật nhanh chóng, thuận tiện.