Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11: Đa dạng hình thức tuyên truyền, hướng mạnh về cơ sở

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, phát biểu tại buổi lễ.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn nhấn mạnh, Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 là dịp khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội. Đây cũng là dịp nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc tìm hiểu, tôn trọng, chấp hành và bảo vệ pháp luật.

Đối với Lạng Sơn, tỉnh miền núi, biên giới, có nhiều đồng bào dân tộc, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật càng có ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội và chủ quyền biên giới quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, nội dung tuyên truyền ngày càng bám sát nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tiễn; hình thức đa dạng, tăng cường ứng dụng công nghệ số, hướng mạnh về cơ sở. Những hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật cho người dân đã giúp đưa pháp luật đến gần với người dân, từ đó nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân ngày càng nâng lên.

Đại tá Trần Hữu Dũng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn lưu ý, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, lấy nhu cầu thực tiễn và đối tượng được tuyên truyền làm trung tâm, gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, cải cách hành chính và chuyển đổi số…

Chia sẻ về vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Đại tá Trần Hữu Dũng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn cho rằng, pháp luật chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi mỗi người hiểu đúng, tự giác chấp hành và biết vận dụng để giải quyết những vấn đề thực tiễn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định, phổ biến, giáo dục pháp luật là nội dung quan trọng trong xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị hướng vào những vấn đề thiết thực, sát nhiệm vụ và đời sống bộ đội với các mô hình như “Mỗi tuần một điều luật”, “Tủ sách pháp luật”, “Sân khấu hóa tuyên truyền pháp luật”, “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến”, “Tổ tư vấn pháp luật”...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn trao giải Nhất cá nhân cho các tác giả.

Dịp này, Ban tổ chức trao 72 giải cá nhân gồm: 4 giải nhất, 8 giải nhì, 20 giải ba, 40 giải khuyến khích và 17 giải tập thể cho những đơn vị có thành tích xuất sắc nhất Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ” trên địa bàn tỉnh. Sau 4 tuần triển khai (từ ngày 7/9 - 4/10/2026), cuộc thi thu hút trên 78.700 tài khoản đăng ký tham gia với hơn 166.060 lượt dự thi.