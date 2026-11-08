Ngày Pháp luật Việt Nam 2026: Đưa pháp luật thực sự đi vào cuộc sống

Sáng 8/11, tại Hà Nội, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Uông Chu Lưu; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 diễn ra nhân kỷ niệm 80 năm Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (9/11/1946 - 9/11/2026), dấu mốc quan trọng trong lịch sử lập hiến, lập pháp Việt Nam.

Sự kiện được tổ chức khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định, Ngày Pháp luật Việt Nam là dịp tôn vinh những giá trị của Hiến pháp, pháp luật, đồng thời đánh giá kết quả công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật và những vấn đề cần tiếp tục đổi mới.

Sau 13 năm triển khai, Ngày Pháp luật Việt Nam đã trở thành hoạt động chính trị, pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong các cơ quan, tổ chức và Nhân dân.

Đề cập nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các cấp, ngành và địa phương tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng thể chế, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Cùng với đó, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành; đổi mới công tác truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng văn hóa thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần thượng tôn pháp luật phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Các quy định pháp luật phải xuất phát từ thực tiễn, được tổ chức thi hành nghiêm túc; những vướng mắc chính đáng của người dân, doanh nghiệp phải được giải quyết kịp thời. Mọi hành vi vi phạm pháp luật phải được phát hiện, xử lý công bằng, nghiêm minh.

Đồng thời, đội ngũ cán bộ, công chức phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng khẳng định ngành Tư pháp sẽ nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ được giao, tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng xây dựng và thi hành pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại buổi lễ.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu đưa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử trong hoạt động của cơ quan, tổ chức và đời sống hằng ngày của người dân.

Vinh danh các Gương sáng pháp luật năm 2026

Trong khuôn khổ Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật được biểu dương, khen thưởng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thi hành pháp luật.

Trong số các tập thể được vinh danh có Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tư pháp Hà Nội và Sở Tư pháp các tỉnh Tây Ninh, Tuyên Quang, Đồng Tháp.

Nhiều cá nhân tiêu biểu trong công tác pháp chế, tư pháp cũng được biểu dương, trong đó có Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Pháp chế, Bộ Quốc phòng; ông Cù Thu Anh, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp; bà Phạm Thúy Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ.

Các tập thể, cá nhân được ghi nhận có nhiều đóng góp trong tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành và đổi mới hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tại chương trình, Ban Tổ chức cũng tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật” trên Cổng Pháp luật quốc gia.

Diễn ra từ ngày 20/8 đến hết ngày 3/10/2026, cuộc thi thu hút sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương và đông đảo người dân. Ban Tổ chức công nhận, trao giải cho 23 lượt cá nhân, gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba, 11 giải Khuyến khích và 4 giải phụ; đồng thời biểu dương 9 tập thể tích cực triển khai, hưởng ứng cuộc thi. Trong đó, giải Nhất thuộc về ông Lê Văn Thành, đến từ tỉnh Sơn La.

Ông Lê Văn Thành, đến từ tỉnh Sơn La đạt giải Nhất Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật” trên Cổng Pháp luật quốc gia.

Thí sinh đạt giải Nhì Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật” trên Cổng Pháp luật quốc gia.

Các thí sinh đạt giải phụ và giải khuyến khích Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật” trên Cổng Pháp luật quốc gia.

Cùng với hoạt động biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, việc tổ chức cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân chủ động tìm hiểu, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.