Biến hoa, quà thành học bổng

Là một trong những trường chọn cách làm này, cô Hứa Thị Diễm Trâm, Hiệu trưởng trường THCS Hà Huy Tập (phường Gia Định, TP.HCM), cho biết một bó hoa sẽ mang đến niềm vui, nhưng một suất học bổng sẽ tiếp thêm động lực cho học sinh. “Đó cũng là cách để tinh thần tri ân được nối dài bằng sự sẻ chia, để niềm vui của ngày Nhà giáo Việt Nam không chỉ dừng lại trên bục giảng, mà còn đến với những học trò cần được tiếp sức”, cô Trâm nhấn mạnh.

Thông điệp ấy càng có ý nghĩa khi ngày 20-11 vốn đã trở thành dịp để nhiều thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn thầy cô. “Điều khiến người thầy hạnh phúc chính là thấy học trò trưởng thành, biết yêu thương và không bỏ lại bạn bè phía sau”, cô Trâm nói.

Một tiết mục văn nghệ do các em học sinh biểu diễn để tri ân thầy cô.

Sân trường "hóa" sân khấu của lòng biết ơn

Không chỉ gửi đi thông điệp, nhiều trường học, như: THCS-THPT Nguyễn Khuyến, THCS Long Bình (Đồng Nai), THPT Nguyễn Tất Thành (Quảng Ninh)… còn biến dịp này thành ngày hội nghệ thuật của học sinh.

Tại Trường THCS Hà Huy Tập, hội thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam diễn ra sôi nổi với 60 tiết mục. Từ những bài hát về quê hương, đất nước, chiến tranh và hòa bình đến tri ân thầy cô, mỗi tiết mục đều mang một câu chuyện và tình cảm riêng.

Những Hello Vietnam, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Việt Nam kiêu hãnh, Còn gì đẹp hơn được học sinh lựa chọn bên cạnh các ca khúc quen thuộc như Bụi phấn, Người thầy.

Xem học trò biểu diễn, nhiều thầy cô cho biết điều đáng quý là quá trình học sinh vượt qua ngại ngùng. Những tràng pháo tay dành học sinh cũng là quà tặng thầy cô dịp này.

Cô Mai Thị Huế, giáo viên chủ nhiệm lớp 9/1, cho biết dù vất vả lên ý tưởng, dàn dựng cùng học sinh, cô vẫn thấy vui. “Phải chạy đi chạy lại lo từng khâu, nhưng nhìn các con háo hức tập luyện rồi lên sân khấu, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp của tình thầy trò”, cô Huế chia sẻ.

Một học sinh đánh đàn ghi-ta biểu diễn tri ân thầy cô.

Tiếng đàn vụng về nhưng chạm đến trái tim

Nhiều học sinh cho biết có tiết mục phải chuẩn bị trong nhiều tuần, nhưng cũng có màn trình diễn chỉ được thai nghén trong vài ngày. Điểm chung là tất cả đều xuất phát từ mong muốn dành tặng thầy cô những món quà tinh thần.

Em Trần Huỳnh Duy Khoa, học sinh lớp 7/6, ban đầu khá e ngại khi được gợi ý tham gia. Nhưng nghĩ đến việc có thể tặng thầy cô một món quà nhân ngày 20-11, Khoa quyết định thử sức. Ngay sau khi kết thúc kỳ thi giữa kỳ, em dành ba ngày tập luyện để lên sân khấu với tiết mục độc tấu guitar ca khúc Bụi phấn.

“Em tin rằng tiếng đàn của mình dù không hoàn hảo vẫn sẽ chạm đến trái tim thầy cô, những người lái đò thầm lặng luôn hết lòng vì chúng em”, Khoa nói. Với Khoa, điều quan trọng không phải là thể hiện màn trình diễn xuất sắc, mà là có thể tự mình gửi đến thầy cô lời cảm ơn bằng âm nhạc.

Em Nguyễn Ngọc Trường Giang, học sinh lớp 9/14 cho biết đây là lần đầu tiên Giang thi văn nghệ. “Năm cuối nên em muốn tham gia để có kỷ niệm với trường, thầy cô và bạn bè”, Giang chia sẻ.

Một tiết mục múa rộn ràng tri ân thầy cô ngày lễ.

Nhìn lại quá trình chuẩn bị, Giang và các bạn đều xúc động vì đã có thể cùng nhau hoàn thành một chương trình ý nghĩa dành tặng thầy cô. Với các em, đó là một kí ức đẹp của những năm tháng dưới mái trường.

Nguyễn Minh Hiếu, học sinh lớp 8/10, cho biết quá trình tập luyện căng thẳng, nhưng em thấy tự hào. “Khi đứng trên sân khấu, em thấy thời gian mình bỏ ra thật xứng đáng”, Hiếu nói. Tuy chỉ múa phụ họa dịp này, nhưng Quốc Bảo luôn tập luyện hăng say đầy trách nhiệm. “Em hạnh phúc vì được góp sức để bày tỏ lòng biết ơn thầy cô nhân dịp 20-11”, Bảo cho biết.

Các erm học sinh háo hức xem tiết mục các bạn của mình.

Phụ huynh vui cùng món quà tinh thần

Không chỉ học sinh và giáo viên, nhiều phụ huynh cũng hào hứng với cách tri ân bằng văn nghệ. Có ba con đang học ở các cấp, chị Uyên Dương (TP.HCM) cho biết rất ủng hộ việc này.

“Biết rằng công lao thầy cô bao la như trời biển, nhưng suốt 12 năm học của các con, cứ đến 20-11 là tôi phải xoay vòng với suy nghĩ tặng gì cho thầy cô. Rất nặng đầu”, chị Uyên chia sẻ.

Theo chị, một tiết mục biểu diễn có thể không mang giá trị vật chất nhưng chứa đựng tình cảm và dấu ấn riêng của mỗi học trò. Đó là món quà mà không tiền của nào mua được.

Đồng quan điểm, chị T.T (TP.HCM), có con học cấp 2, đánh giá văn nghệ là một kênh kết nối thầy trò ý nghĩa và hiệu quả.

Các em học sinh ở khâu chuẩn bị trang phục.

“Đây cũng là lời tri ân sâu sắc của các con dành tặng thầy cô, hơn hẳn vạn món quà. Phải chuẩn bị đạo cụ, đưa đón con tập dợt, nhưng vui vì con được trải nghiệm và trưởng thành”, chị nói.

Chị T.T. nhớ lại ngày còn đi học, 20-11 như ngày Tết của thầy cô. Học trò dù nghèo, vẫn rủ nhau đến nhà thăm hỏi, chúc mừng thầy cô. Những tình cảm chân thành ấy khiến thầy cô cùng gia đình tự hào và cảm thấy ấm áp.

“Ngày xưa, học trò chỉ có lời chúc, nhưng thầy cô vui lắm. Tôi nghĩ đó mới là tinh thần đẹp nhất của ngày Nhà giáo Việt Nam”, chị bộc bạch.

Tri ân còn là trao đi

Theo thầy Phạm Trung, giáo viên âm nhạc bậc THCS, hoạt động văn nghệ dịp 20-11 có ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một hội thi hay chương trình biểu diễn.

Thầy cho rằng âm nhạc là ngôn ngữ cảm xúc, giúp học sinh bày tỏ những điều đôi khi các em khó nói thành lời. Một học sinh có thể chưa đủ tự tin nói lời cảm ơn thầy cô, nhưng lại có thể gửi gắm tình cảm ấy qua bài hát, tiếng đàn hay điệu múa.

“Điều tôi trân trọng nhất không phải là các em hát hay, múa đẹp, mà là sự cố gắng trong từng buổi tập. Vẫn còn những nốt nhạc chênh, những sự cố đáng yêu, vì có em chưa bắt được nhịp, nhưng vẫn kiên trì với sự đồng hành của cha mẹ và trên hết là tình cảm chân thành muốn dành tặng thầy cô. Đó là những món quà vô giá”, thầy Trung nhận định.

Theo thầy, văn nghệ còn giúp học sinh phát triển năng khiếu, sự tự tin, tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm. Khi cùng tập dợt, các em học cách lắng nghe, nhường nhịn, hỗ trợ nhau, hướng đến mục tiêu chung.

Đặc biệt, việc nhà trường khuyến khích những hình thức tri ân giản dị, nhân văn cũng góp phần giúp học sinh hiểu rằng lòng biết ơn không nằm ở vật chất, mà thể hiện qua thái độ sống, sự nỗ lực học tập và cách đối xử với người xung quanh.

Một bó hoa sẽ tươi trong vài ngày. Một món quà sẽ được cất giữ như kỷ niệm. Còn học bổng có thể giúp học sinh tiếp tục đến trường; bài hát có thể ở lại rất lâu trong ký ức người thầy; và một hành động sẻ chia có thể gieo vào lòng trẻ thơ bài học về lòng nhân ái.

“Đó chính là ý nghĩa đẹp nhất của ngày 20-11: khi người được tri ân không chỉ nhận về yêu thương, mà còn cùng học trò trao yêu thương đến người cần được nâng đỡ”, cô Trâm nói.