Ngày Nhà giáo không hoa của ngành giáo dục TP.HCM

Nhiều trường học tại TP.HCM thông báo không nhận hoa, quà dịp 20/11. Ảnh minh họa: Khương Nguyễn.

Dịp kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026), Sở GD&ĐT TP.HCM tiếp tục chủ trương không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa, quà chúc mừng.

Theo thông báo của Sở GD&ĐT TP.HCM, việc không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa, quà dịp 20/11 nhằm thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thay vì tổ chức tiếp đón, nhận hoa và quà chúc mừng, Sở mong muốn các cơ quan, đơn vị thể hiện tình cảm với ngành giáo dục bằng những hình thức phù hợp, thiết thực hơn.

Hưởng ứng định hướng này, nhiều trường học trên địa bàn thành phố cũng thông báo từ chối hoa, quà, đồng thời khuyến khích phụ huynh, đối tác chuyển tình cảm tri ân thành học bổng, cây xanh, sách vở và những phần hỗ trợ thiết thực dành cho học sinh.

Ví dụ, tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán), nhà trường gửi thư ngỏ đến ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh và các doanh nghiệp, đơn vị đối tác, thông báo không tiếp nhận hoa tươi chúc mừng dịp 20/11 năm nay.

Thay vào đó, trường gợi ý hai hình thức tri ân là tặng cây xanh hoặc trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập.

Với phương án tặng cây xanh, nhà trường dự kiến bố trí tại thư viện và các góc tự học, góp phần cải thiện không gian học tập. Trường cũng lưu ý các loại cây nên có kích thước nhỏ hoặc vừa, dễ chăm sóc, chậu gọn gàng, không có gai nhọn, mùi nồng hoặc gây dị ứng.

Đối với học bổng, nhà trường cam kết xét chọn công tâm, trao đúng đối tượng và công khai danh sách tri ân các nhà tài trợ cùng học sinh nhận hỗ trợ.

Học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ảnh: Thái An.

Trong khi đó, trường THPT Lê Minh Xuân (xã Bình Lợi) thông báo không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa, quà chúc mừng nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Nhà trường cho biết thực hiện chủ trương này trên tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Trường đồng thời gửi lời cảm ơn đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã quan tâm, đồng hành với hoạt động giáo dục trong thời gian qua.

Tại trường THPT Trần Phú, nhà trường cũng thông báo thực hiện chủ trương của Sở GD&ĐT TP.HCM về việc không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa, quà chúc mừng nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ở khối THCS, trường THCS Phú Định (phường Bình Phú) cũng thông báo không nhận hoa, quà chúc mừng từ phụ huynh và các đơn vị. Sáng 20/11, thầy trò sẽ cùng tham dự một buổi sinh hoạt ngắn dưới sân trường thay vì tổ chức các hoạt động kéo dài.

Nhà trường cũng thông báo không tổ chức liên hoan, văn nghệ và những hội thi mang tính hình thức. Kinh phí dự kiến dành cho các hoạt động này sẽ được chuyển sang hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo nhà trường, việc tổ chức lễ kỷ niệm gọn nhẹ vừa giúp phụ huynh giảm áp lực chi tiêu, vừa tạo điều kiện để giáo viên dành thêm thời gian cho công tác chuyên môn. Cách làm này cũng hướng đến việc để ngày tri ân thầy cô tập trung vào những giá trị thiết thực trong môi trường giáo dục.

Tương tự, trường THCS Đoàn Kết (phường Phú Lâm) đăng thư ngỏ gửi phụ huynh, đối tác và các cơ quan, đơn vị, xin không nhận hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Nhà trường mong muốn những cá nhân, đơn vị có nguyện vọng chia sẻ có thể tự nguyện đóng góp vào quỹ khuyến học của trường. Nguồn kinh phí này sẽ được sử dụng để hỗ trợ học sinh gặp khó khăn trong quá trình học tập.

Ở bậc tiểu học, trường Tiểu học Phước Thắng gửi thông báo không nhận hoa chúc mừng. Nhà trường mong muốn phụ huynh, các cơ quan, đơn vị và đối tác chuyển tình cảm dành cho thầy cô thành những phần quà thiết thực, tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Trường Tiểu học Phú Thọ (phường Phú Thọ) cũng chủ trương không nhận hoa, quà dịp 20/11. Năm nay, trường có khoảng 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nên mong muốn phụ huynh, đối tác dành khoản tiền dự kiến mua hoa, quà để trao học bổng cho các em.

Bên cạnh đó, trường cắt giảm các cuộc thi chào mừng ngày 20/11 dành cho cả giáo viên và học sinh. Riêng hội thao học sinh vẫn được duy trì để các em có cơ hội vui chơi, rèn luyện thể chất.

Trường TH - THCS Phan Văn Trị (phường Cầu Ông Lãnh) cũng gửi thư ngỏ đến cha mẹ học sinh, đối tác và các đơn vị đồng hành về việc không nhận hoa, quà chúc mừng dịp 20/11.

Thay vì những lẵng hoa và món quà dành cho nhà trường, đơn vị mong muốn chuyển tình cảm tri ân thành tập vở, phần quà và các suất khen thưởng dành cho học sinh trong những hoạt động giáo dục, hội thi. Nhà trường tin rằng những phần thưởng được trao đúng thời điểm sẽ góp phần ghi nhận nỗ lực, động viên và tạo động lực để học sinh tiếp tục phấn đấu.

Trường Tiểu học Võ Văn Vân cũng thông báo không nhận hoa, quà chúc mừng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong thư gửi các cơ quan, đơn vị, ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh, nhà trường cho biết mong muốn tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo hướng thiết thực, ý nghĩa, tiết kiệm và tránh lãng phí.

Trường đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của phụ huynh và các đơn vị trong công tác giáo dục, chăm sóc, phát triển học sinh.