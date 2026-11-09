Ngày này năm xưa (9/11): Thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

* Ngày 9/11/1946: Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa biểu quyết thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta. Đây là một sự kiện chính trị - pháp lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng mở đầu con đường phát triển mới của lịch sử lập hiến của đất nước. Sau Hiến pháp năm 1946, nước ta đã có thêm 4 Hiến pháp (1959, 1980, 1992, 2013). Những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta.

* Ngày 9/11/1950: Tại Chiến khu Việt Bắc, sau khi nhận được tin anh trai là ông Nguyễn Sinh Khiêm qua đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi điện về cho họ Nguyễn Sinh, bày tỏ nỗi đau buồn và sự day dứt vì không thể chăm nom anh lúc đau yếu, cũng như không thể về lo liệu khi anh qua đời do bận việc nước.

Trong bức điện, Người viết: “Nghe tin anh Cả mất, lòng tôi rất buồn rầu. Vì việc nước nặng nhiều, đường sá xa cách, lúc anh đau yếu tôi không thể trông nom, lúc anh tạ thế tôi không thể lo liệu. Than ôi! Tôi chịu tội ‘bất đệ’ trước linh hồn anh và xin bà con nguyên lượng cho một người con đã hy sinh tình nhà vì phải lo việc nước”.

Bức điện thể hiện tình cảm sâu nặng của Người đối với gia đình, đồng thời cho thấy sự hy sinh tình riêng vì sự nghiệp cách mạng.

Giáo sư Nguyễn Xiển (giữa) đứng cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Đoàn Chủ tịch kỳ họp Quốc hội năm 1957. Ảnh: Tư liệu

* Ngày 9/11/1997: Giáo sư Nguyễn Xiển qua đời. Giáo sư Nguyễn Xiển (1907-1997) là nhà khoa học khí tượng hàng đầu, nhà hoạt động cách mạng và chính khách tiêu biểu của Việt Nam thế kỷ XX. Sinh ra trong một gia đình nhà Nho ở tỉnh Nghệ An, từng du học tại Pháp, ông không lựa chọn con đường làm quan mà sớm tham gia hoạt động cách mạng sau khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh cảm hóa. Trong lĩnh vực khoa học, Giáo sư Nguyễn Xiển là người đặt nền móng cho ngành Khí tượng Thủy văn cách mạng Việt Nam. Ông có nhiều đóng góp trong xây dựng mạng lưới quan trắc, dự báo thời tiết, phục vụ sản xuất và chiến đấu. Với những công trình khoa học có giá trị, ông vinh dự được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt đầu tiên.

* Ngày 9/11/2013: Thủ tướng Chính phủ công bố Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người dân trong xã hội. Năm 2013, Ngày Pháp luật Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước.