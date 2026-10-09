Ngày này năm xưa (9/10): Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo kiên quyết tiêu diệt giặc hạn

Sau khi ném bom Dinh Độc Lập, phi công Nguyễn Thành Trung đã lái máy bay F5E hạ cánh an toàn xuống sân bay Phước Long. Nguồn: SGGP

* Ngày 9/10/1947: Ngày sinh của Nguyễn Thành Trung - phi công của ta cài vào hàng ngũ địch, người đã sử dụng chiếc máy bay F5E ném 4 quả bom xuống Dinh Độc Lập sáng 8/4/1975.

Sắc lệnh Luật số 50 về cấm xuất khẩu thóc, gạo, ngô, đỗ, các chế phẩm thuộc về ngũ cốc.

* Ngày 9/10/1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh Luật số 50 về cấm xuất khẩu thóc, gạo, ngô, đỗ, các chế phẩm thuộc về ngũ cốc. Đặc biệt đây là văn bản luật đầu tiên có ghi tiêu ngữ: "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

Từ năm 1945 trở về trước, dưới sự cai trị, áp bức, bóc lột của thực dân Pháp, cuộc sống của Nhân dân khổ cực, diện tích đất nông nghiệp bị sử dụng cho mục đích khác, dẫn đến nạn đói. Chính vì vậy, sau khi giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn cứ tình hình kinh tế - xã hội trong nước để ban hành Sắc lệnh cấm xuất khẩu nông sản nhằm phục vụ Nhân dân trong nước.

* Ngày 9/10/1952: Báo Nhân Dân đăng bài “Gương mẫu dân vận, Nguyễn Văn M.” của Bác, biểu dương tấm gương một du kích xã có thành tích chiến đấu, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia kháng chiến và kết luận: “Cán bộ, đảng viên ta ở vùng sau lưng địch ai cũng như thế thì địch nhất định thua, ta nhất định thắng”.

Người đi thăm bà con nông dân tỉnh Bắc Kạn đang thu hoạch lúa mùa năm 1950. Ảnh: hochiminh.vn

* Ngày 9/10/1966: Bác viết bài “Phải kiên quyết tiêu diệt giặc hạn” đăng trên Báo Nhân Dân chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các ngành và địa phương phải có kế hoạch chống hạn, bảo vệ mùa màng... và động viên “Thêm một gàu nước mát sẽ là thêm một bát cơm vàng”.

* Ngày 9/10/1969: Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 203/CP thành lập Liên đoàn Địa chất 36 nhằm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thăm dò dầu khí ở miền Bắc Việt Nam. Quyết định này nhằm hiện thực hoá chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển ngành dầu khí tại Việt Nam. Với sự giúp đỡ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, vào những năm 1970, Đoàn 36 đã phát hiện dòng khí thiên nhiên và condensate có giá trị thương mại tại giếng khoan 61 Tiền Hải (tỉnh Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên) với trữ lượng xác minh đến 1,3 tỷ m3, cung cấp nhiều thông tin quý giá về cấu trúc địa chất và tiềm năng dầu khí ở miền võng Hà Nội và vùng trũng An Châu.

* Ngày 9/10/1983: Tại Hà Nội đã khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ nhất. Đây là đại hội thể dục thể thao cả nước, lớn nhất, đầu tiên của học sinh nước ta.