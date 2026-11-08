Ngày này năm xưa (8/11): Ngày Đô thị Việt Nam

Bác Hồ thăm và nói chuyện với cán bộ, công nhân viên ngành Điện năm 1954. Ảnh tư liệu.

* Ngày 8/11/1958: Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với công nhân, cán bộ Nhà máy Điện Bờ Hồ (nay thuộc Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội). Trước đó, Bác đã hai lần đến thăm nhà máy vào ngày 21/12/1954 và ngày 25/4/1958. Trong các lần đến thăm, Bác căn dặn công nhân, cán bộ phải nêu cao trách nhiệm của người làm chủ xí nghiệp, đẩy mạnh sản xuất và thực hành tiết kiệm.

* “Nạn đói kém nguy hiểm hơn nạn chiến tranh”. Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết “Hô hào nhân dân chống nạn đói”, đăng trên Báo Cứu quốc, số 86, ngày 8/11/1945. Lời cảnh báo sâu sắc của Người được đưa ra trong bối cảnh đất nước vừa giành được độc lập nhưng phải đối mặt với hậu quả nặng nề của nạn đói năm 1945, khiến hơn 2 triệu đồng bào miền Bắc tử vong.

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi chống nạn thất học”. Ảnh: hochiminh.vn

* Trong bài viết “Một thắng lợi mới” đăng trên Báo Nhân Dân ngày 8/11/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu dương thành tích giáo dục của tỉnh Lào Cai. Từ chỗ 99% đồng bào Mông mù chữ, địa phương đã có chữ viết riêng, nhiều người đến lớp và xây dựng được đội ngũ khá đông giáo viên dạy tiếng dân tộc.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018 - 2023). Ảnh: TTXVN

* Từ ngày 8 đến 10/11/1983: Đại hội những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình được tổ chức tại Hà Nội. Đại hội đã cử ra Ủy ban Đoàn kết Công giáo yêu nước Việt Nam và thông qua Điều lệ của Ủy ban.

Đô thị Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ và đột phá. Ảnh VGP

* Ngày 20/10/2008: Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1519/QĐ-TTg chính thức lấy ngày 8/11 hằng năm là Ngày Đô thị Việt Nam. Ngày này lần đầu tiên được tổ chức vào 8/11/2008. Ngày Đô thị Việt Nam hướng tới mục tiêu xây dựng các đô thị Việt Nam hiện đại, văn minh, giàu bản sắc, phát triển bền vững, đồng thời nâng cao chất lượng sống cho người dân. Ngày này cũng trùng với Ngày Quy hoạch đô thị thế giới (World Urbanism Day), nhằm tôn vinh tầm quan trọng của công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị.