Ngày này năm xưa (8/10): Bác Hồ căn dặn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ miền núi

Hồ Chủ tịch nói chuyện với hơn 10 vạn đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang (ngày 26/3/1963). Ảnh: TTXVN

* Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đồng bào các dân tộc Việt Nam. Tình cảm và tấm lòng của Người có sức động viên to lớn đối với đồng bào các dân tộc. Chính Người cũng đã nêu một tấm gương sáng về đoàn kết, giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số.

Nói chuyện tại Hội nghị tổng kết cuộc vận động hợp tác hóa nông nghiệp, phát triển sản xuất, kết hợp hoàn thành cải cách dân chủ ở miền núi ngày 8/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: “Cán bộ người Kinh phải giúp đỡ anh em cán bộ địa phương, nhưng phải làm sao cho cán bộ địa phương tiến bộ, để anh em tự quản lý lấy công việc ở địa phương, chứ không phải là bao biện làm thay”. Ngay ngày hôm sau, Báo Nhân Dân, số 2757, đã đăng bài nói chuyện này của Bác.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

* Ngày 8/10/1946: Chính phủ ra Sắc lệnh thành lập ngành Sư phạm Việt Nam. Đến nay, ngành có giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông, chuyên nghiệp và đại học. Ngành sư phạm đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Cột cờ Hiền Lương - biểu tượng đẹp của lòng dũng cảm. Ảnh: bienphong.com.vn

* Ngày 8/10/1954: Dựng cột cờ Hiền Lương đầu tiên. Hiên ngang trong “mưa bom bão đạn” của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, cột cờ Hiền Lương mãi là biểu tượng đẹp của lòng dũng cảm, ý chí kiên cường, bất khuất của quân dân “lũy thép anh hùng” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội Toàn quốc lần thứ II Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, ngày 20/12/1961. Ảnh tư liệu

* Ngày 8/10/1956: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chính thức được thành lập trong Đại hội đại biểu thanh niên toàn quốc diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam gồm 52 người, do bác sĩ Phạm Ngọc Thạch làm Chủ tịch.

Ảnh tư liệu.

* Ngày 8/10/1960: Diễn ra lễ kết nghĩa ba thành phố lớn Hà Nội - Huế - Sài Gòn tại Hà Nội. Trong buổi lễ, đồng bào Huế tặng đồng bào Hà Nội và Sài Gòn bức trướng thêu: “Hà Nội - Huế - Sài Gòn/ Là cây một cội, là con một nhà”.