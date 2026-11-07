Ngày này năm xưa (7/11): Việt Nam chính thức trở thành thành viên WTO

* Ngày 7/11/1975: Hội nghị Đại biểu phụ nữ toàn miền Nam họp tại thành phố Sài Gòn - Gia Định (nay thuộc Thành phố Hồ Chí Minh). Hội nghị kiểm điểm phong trào phụ nữ trong 20 năm chống Mỹ, cứu nước và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác trong giai đoạn xây dựng mới, khi nước nhà đã thống nhất.

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đứng cạnh Bác Hồ trong lần Người đến thăm bệnh xá Vân Đình, tỉnh Hà Tây (nay thuộc thành phố Hà Nội) vào ngày 20/4/1963. Ảnh: hochiminh.vn

* Ngày 7/11/1968: Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch hy sinh tại chiến trường Tây Ninh. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch (1909 - 1968) đã giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Bộ trưởng Y tế trong Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn. Năm 1958, ông làm Bộ trưởng Y tế kiêm Viện trưởng Viện Chống lao Trung ương, rồi Chủ tịch Ủy ban điều tra tội ác của đế quốc Mỹ ở Việt Nam. Ông còn có nhiều hoạt động trong lĩnh vực y học quốc tế. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động, truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về các công trình khoa học phòng, chống bệnh lao ở Việt Nam.

Ngày 7/11/2006, Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển và Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy ký Nghị định thư về việc Việt Nam gia nhập WTO. Ảnh: TTXVN

* Ngày 7/11/2006: Trong phiên họp đặc biệt tại Genève (Thụy Sĩ), ông Eirik Glenne, Chủ tịch Đại hội đồng WTO đã gõ búa chính thức xác nhận Việt Nam là thành viên thứ 150 của tổ chức này. Việc gia nhập WTO mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam tiếp cận các thị trường thế giới, thúc đẩy cải cách và tăng trưởng kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy thương mại, đầu tư và tự do hóa tài chính.

* Ngày 7/11/1954: Tại buổi chiêu đãi do Sứ quán Liên Xô tổ chức ở Hà Nội mới giải phóng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cách mạng tháng Mười đã mở đường giải phóng cho giai cấp lao động và cho các dân tộc bị áp bức khắp thế giới. Cách mạng tháng Mười đã soi sáng cho họ một tương lai vẻ vang, hòa bình và hạnh phúc, không có người bóc lột người, không có dân tộc này áp bức dân tộc khác... Nhân dân Việt Nam cực kỳ yêu chuộng hòa bình, bởi vì cần có hòa bình để xây dựng nước nhà, cần có hòa bình để khôi phục và mở mang kinh tế và văn hóa, làm cho mọi người dân được hưởng tự do, hạnh phúc, áo ấm, cơm no”.