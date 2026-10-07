Ngày này năm xưa (7/10): Mở đầu Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947

Nhà thờ Đức Bà do kiến trúc sư J.Bourad thiết kế. Ảnh: thethaovanhoa.vn

* Ngày 7/10/1877: Người Pháp khởi công xây dựng Nhà thờ Đức Bà tại Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh) và khánh thành vào dịp lễ phục sinh năm 1880. Nhà thờ Đức Bà do kiến trúc sư J.Bourad thiết kế theo mẫu của nhà thờ Đức Bà ở thủ đô Paris (Pháp). Nhà thờ có diện tích hơn 3.400m2, cao hơn 60m và có 6 quả chuông nặng hơn 26 tấn. Giữa hai lầu chuông, ở độ cao 21m, có gắn một chiếc đồng hồ rất lớn.

Nghệ sĩ nhân dân Trà Giang chụp cùng Bác Hồ tại Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ 3 năm 1962. Ảnh: Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

* Ngày 7/10/1945: Bác Hồ dự lễ khai mạc Triển lãm Văn hóa. Đánh giá hoạt động văn hóa dưới thời thuộc địa, Bác cho rằng: “Văn hóa Việt Nam dưới sự áp bức của đế quốc vẫn cố thở, cố tìm cách phát triển...” và Bác cổ vũ: “Văn hoá là một cấu trúc thượng tầng. Nhưng cơ sở hạ tầng của xã hội có kiến thiết rồi, văn hoá mới kiến thiết được và đủ điều kiện phát triển được... Giới văn hoá cũng phải cùng các giới đồng bào đi qua chặng đường ấy. Mong rằng anh em văn hóa đã cố gắng, xin cố gắng mãi lên!”.

Bộ đội pháo binh Sông Lô trong chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947. Ảnh: qdnd.vn

* Từ ngày 7/10 đến 22/12/1947: Giặc Pháp huy động hơn 2 vạn quân tinh nhuệ, có máy bay, tàu chiến hỗ trợ, mở cuộc tiến công lớn lên Việt Bắc nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta, kết thúc “chớp nhoáng” cuộc chiến tranh xâm lược, nhưng thất bại. Ta loại khỏi vòng chiến đấu hơn 6.000 tên địch, bắt sống 270 tên, bắn rơi 16 máy bay, bắn chìm 11 tàu chiến và ca nô, phá 100 khẩu pháo và hàng nghìn khẩu súng, hàng trăm xe quân sự, thu hàng tấn chiến lợi phẩm.

Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947 là chiến dịch phản công quy mô lớn đầu tiên của ta tại căn cứ rừng núi. Chiến dịch này đã đánh dấu một bước trưởng thành vượt bậc của quân đội ta.

Ảnh tư liệu.

* Ngày 7/10/1998: Khai mạc Đại hội Công đoàn toàn quân lần thứ V với sự tham dự của 300 đại biểu đại diện cho hơn 10 vạn đoàn viên công đoàn.