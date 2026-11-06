Ngày này năm xưa (6/11): Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn “Khen, chê phải đúng mức...”

Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Trường Chinh tại Đại hội lần thứ II của Đảng, tháng 2/1951. Ảnh tư liệu

* Ngày 6/11/1940: Hội nghị lần thứ 7 của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã diễn ra tại làng Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh (nay là phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Hội nghị chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương lâm thời và phân công đồng chí Trường Chinh làm quyền Tổng Bí thư, đồng thời quyết định chắp nối liên lạc với Quốc tế Cộng sản và bộ phận của Đảng ở nước ngoài.

Bác Hồ chụp ảnh kỷ niệm với các nghệ sĩ của Đoàn Cải lương Nam bộ năm 1968. Ảnh tư liệu.

* Sáng 6/11/1962: Chủ tịch Hồ Chí Minh dự cuộc họp của Bộ Chính trị để cho ý kiến về nội dung Đại hội Văn nghệ. Khi bàn về chủ trương tổ chức cho anh em văn nghệ sĩ đi một đợt thực tế dài hạn ở nông thôn, Người đã tán thành chủ trương và có những lời căn dặn quý báu đối với các văn nghệ sĩ đi thực hiện nhiệm vụ này: “... Khen, chê phải đúng mức. Khen nhưng khen quá lời, “suy tôn” người được khen thì chính người được khen xấu hổ. Đập nhưng đập bậy thì người ta không phục...”.

Ảnh tư liệu

* Ngày 6/11/1967: Quân và dân Hà Nội đã bắn rơi chiếc máy bay F105 của Mỹ. Đây là chiếc máy bay Mỹ thứ 2.500 bị bắn rơi trên miền Bắc nước ta, là chiếc thứ 200 bị quân dân Thủ đô bắn rơi tại Hà Nội. Trong hai lần chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc, quân và dân thủ đô Hà Nội đã bắn rơi 351 máy bay Mỹ, trong đó 32 chiếc B52 và 2 chiếc F111.

Ngày 20/11/1983 những chiếc xe ben hoàn thành lấp dòng chảy cuối cùng qua đập thủy điện Hòa Bình. Ảnh tư liệu.

* Ngày 6/11/1979: Khởi công xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình trên Sông Đà. Công trình thủy điện Hòa Bình có công suất 1.920MW, lượng điện bình quân 9,5 tỷ/KWh, được coi là công trình thế kỷ của đất nước, lớn bậc nhất Đông Nam Á, là nguồn cấp điện chủ lực, đóng vai trò điều tiết công suất, điện áp và tần số hiệu quả nhất của hệ thống điện Việt Nam thời kỳ đó.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn dự Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô lần thứ XXII, tháng 10/1961. Ảnh tư liệu.

* Ngày 6/11/1967: Bác gửi điện cảm ơn nhân dịp Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao Liên Xô quyết định tặng Huân chương Lênin, nhưng bày tỏ ý nguyện: “Lúc này, giặc Mỹ đang đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Tổ quốc Việt Nam chúng tôi. Chúng đang giết hại một cách cực kỳ dã man hàng vạn đồng bào tôi ở miền Nam cũng như ở miền Bắc. Toàn quân và toàn dân Việt Nam chúng tôi đang phải hy sinh xương máu để đánh Mỹ, cứu nước. Trong lúc đó, riêng tôi lại được hưởng vinh dự đặc biệt to lớn và nhận Huân chương Lênin thì lòng tôi không yên chút nào. Vì lẽ đó, tôi vô cùng cảm ơn các đồng chí, nhưng xin các đồng chí hãy tạm hoãn việc trao tặng phần thưởng cực kỳ cao quý ấy. Đến ngày nhân dân chúng tôi đánh đuổi được bọn đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn đất nước Việt Nam, tôi sẽ đại diện cho toàn thể đồng bào tôi, trân trọng và vui mừng lãnh lấy Huân chương mang tên Lênin vĩ đại. Kính gửi các đồng chí lời chào cộng sản”.