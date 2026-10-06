Ngày này năm xưa (6/10): Ngày sinh nhà giáo, nhà thơ Chu Văn An

Nhà giáo Chu Văn An được thờ ở Nhà Thái học tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: TTXVN

* Ngày 6/10/1292: Ngày sinh nhà giáo, nhà thơ Chu Văn An.

Ông đỗ Thái học sinh. Đời Trần Minh Tông, Chu Văn An làm việc ở Quốc Tử Giám, phụ trách việc giảng kinh cho Thái tử và biên soạn sách. Đời Trần Dụ Tông, Chu Văn An đang làm quan tại triều đình, thấy chính sự bại hoại, ông đã viết Thất trảm sớ xin chém đầu 7 gian thần. Vua không nghe, ông bèn từ quan, về ở ẩn tại huyện Chí Linh (Hải Dương). Từ đó ông chỉ làm thơ văn và dạy học. Sau khi mất, ông được đưa vào thờ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Chu Văn An, Hàn Thuyên và Nguyễn Sĩ Cố là những người đầu tiên dùng chữ Nôm để sáng tác văn học.

* Ngày 6/10/1907: Ngày sinh Thế Lữ - người sớm có mặt trong Tự lực văn đoàn và nổi tiếng với bài thơ "Nhớ rừng". Ông cũng là một trong những người mở đầu phong trào Thơ mới 1930-1945. Trong kháng chiến chống Pháp, ông phụ trách Đoàn kịch Chiến Thắng của quân đội. Trên cả hai lĩnh vực thơ và kịch, Thế Lữ đều có những đóng góp mang tính chất mở đầu. Ông được Nhà nước phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Tổng Quân ủy họp bàn kế hoạch tiêu diệt Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đầu tháng 1/1954. Từ trái sang, các đồng chí: Văn Tiến Dũng, Trần Đăng Ninh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

* Ngày 6/10/1955: Ngày mất Trần Đăng Ninh, nhà hoạt động cách mạng và quân sự, Chủ nhiệm đầu tiên của Tổng cục Cung cấp (nay là Tổng cục Hậu cần) Quân đội Nhân dân Việt Nam (1950-1955). Sau khi ông qua đời, Nhà nước đã truy tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ông để ghi nhận những đóng góp của ông trong cuộc kháng chiến chống Pháp và trong việc củng cố chính quyền dân chủ Nhân dân.

* Ngày 6/10/1984: Hội đồng Nhà nước tặng thưởng Thủ đô Hà Nội Huân chương Sao Vàng, tặng thưởng lực lượng vũ trang Thủ đô Huân chương Hồ Chí Minh, tặng thưởng lực lượng Công an Nhân dân Thủ đô Huân chương Hồ Chí Minh vì những đóng góp của Nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô trong công cuộc xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.