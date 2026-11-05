Ngày này năm xưa (5/11): Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn “Ta cần gan dạ làm, tin vào dân”

Giáo sư, Viện sĩ Trần Huy Liệu (1901-1969). Ảnh: baotanglichsu.vn

* Ngày 5/11/1901: Ngày sinh Trần Huy Liệu. Ông quê Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình), là một nhà văn, nhà hoạt động cách mạng, nhà sử học, nhà báo Việt Nam. Ông từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao (như Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Cổ động) trong Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ông là chủ tịch đầu tiên của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Đông Đức. Ông có bút danh chính là Nam Kiều và nhiều bút hiệu khác như Đẩu Nam, Hải Khánh, Côi Vị, Ẩm Hân Kiếm Bút. Ngày 28/7/1969 ông mất tại Hà Nội, thọ 68 tuổi.

Nhà văn Nguyên Hồng. Ảnh tư liệu

* Ngày 5/11/1918: Nhà văn Nguyên Hồng, tên thật là Nguyễn Nguyên Hồng, sinh tại Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình). Ông là thành viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam vào năm 1957. Với cương vị Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Hải Phòng từ năm 1964 - 1982, ông đã có rất nhiều đóng góp trong các hoạt động phát triển nền móng văn học nghệ thuật đất Cảng.

Trong gần 50 năm cầm bút, Nguyên Hồng đã để lại một sự nghiệp sáng tác đồ sộ trên 40 tác phẩm với nhiều thể loại: Tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, bút ký... Ngày 02/5/1982, nhà văn đột ngột ra đi ở tuổi 64. Với những đóng góp to lớn cho nền văn học nước nhà, năm 1996 Nhà văn Nguyên Hồng đã vinh dự được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học - nghệ thuật đợt đầu tiên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn “Ta cần gan dạ làm, tin vào dân” . Ảnh tư liệu

* Ngày 5/11/1956: Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng thảo luận một số chương trình công tác, nhận định tình hình kinh tế, chính trị, tư tưởng... Người nói: “Ta cần gan dạ làm, tin vào dân, nói rõ khó khăn, thiếu sót, việc gì thì làm được, việc gì chưa làm được, nói thật và giải thích cho dân”. Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng bàn về vấn đề sửa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất và chấn chỉnh Ủy ban Cải cách ruộng đất Trung ương. Người nói: “Sửa lại tổ chức Ủy ban Cải cách ruộng đất Trung ương phải có sắc lệnh mới”.

* Ngày 5/11/1966: Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng nghe Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị báo cáo kết quả các cuộc đàm phán của Đoàn đại biểu Chính phủ ta với chính phủ một số nước anh em về viện trợ quân sự và kinh tế.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công trình xây dựng cầu Việt Trì, Tháng 2/1956. Ảnh tư liệu

* Trong bài viết “Công việc khẩn cấp bây giờ” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết ngày 5/11/1946 có lời căn dặn “...Giao thông vận tải là mạch máu của tổ chức. Giao thông tốt thì các việc đều dễ dàng. Giao thông xấu thì các việc đình trễ”. Đây là thời điểm đất nước ta vừa mới giành được độc lập, công cuộc kiến thiết đất nước đặt ra nhiều “công việc khẩn cấp” phải giải quyết. Trong đó, giao thông vận tải là một trong những “công việc khẩn cấp” cần được quan tâm giải quyết ngay. Câu nói của Bác tuy giản dị, ngắn gọn nhưng rất sâu sắc, không chỉ nhấn mạnh đến vị trí, ý nghĩa, vai trò quan trọng của giao thông vận tải trong công cuộc kiến thiết đất nước mà còn là lời nhắc nhở, chỉ rõ nhiệm vụ và trách nhiệm đối với những người làm công tác giao thông vận tải.