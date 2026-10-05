Ngày này năm xưa (5/10): Những dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử

* Ngày 5/10/1892: Sĩ phu yêu nước Tống Duy Tân bị giặc Pháp xử tử.

Tống Duy Tân cùng các văn thân yêu nước khác đã tích cực hưởng ứng phong trào Cần Vương của vua Hàm Nghi (1885). Ông cùng các sĩ phu và văn thân yêu nước giương cao cờ khởi nghĩa ở vùng núi Hùng Lĩnh, Thanh Hóa và trở thành thủ lĩnh của phong trào từ năm 1885 đến 1892. Tháng 9/1892, ông bị địch vây bắt. Không khuất phục được người sĩ phu yêu nước, giặc Pháp đã đưa ông ra xử tử.

Bộ đội Tăng thiết giáp (Ảnh: qdnd.vn)

* Ngày 5/10/1959: Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập trung đoàn xe tăng đầu tiên mang phiên hiệu Trung đoàn xe tăng 202 trực thuộc Bộ Tổng Tư lệnh, với quân số ban đầu là 202 cán bộ và chiến sỹ, biên chế thành 3 tiểu đoàn xe tăng chiến đấu, một đại đội sửa chữa, 1 đại đội công binh, 1 đại đội vệ binh, 1 đại đội huấn luyện, 1 đại đội thông tin và các cơ quan: tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Sự ra đời của Trung đoàn xe tăng 202 là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của quân đội ta trong quá trình xây dựng một lục quân cách mạng, chính quy, hiện đại. Ngày 5/10/1959 trở thành ngày truyền thống của Bộ đội Tăng thiết giáp.

Toàn cảnh Nhà máy thủy điện Thác Bà.

* Ngày 5/10/1971: Nhà máy Thủy điện Thác Bà khánh thành. Đây là một công trình lịch sử thể hiện ý chí của tinh thần đoàn kết vượt khó, quyết tâm chinh phục tự nhiên, biến tiềm lực của tự nhiên thành dòng điện quý giá phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhà máy Thủy điện Thác Bà được xây dựng vào thời điểm vô cùng đặc biệt khi chiến tranh ở nước ta vẫn còn khốc liệt và kinh tế miền Bắc còn gặp nhiều khó khăn. Đây là thủy điện đầu tiên được xây dựng ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa với sự giúp đỡ về khoa học - kỹ thuật của Liên Xô. Công trình thủy điện được xây dựng trong quãng thời gian khá dài và chia làm 2 giai đoạn gồm công tác khảo sát thiết kế và quá trình thi công.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương lớn về học tập suốt đời cho cán bộ và Nhân dân noi theo. Ảnh: hochiminh.vn

* Ngày 5/10/1945: Bác viết bài “Tinh thần tự động trong Ủy ban nhân dân” trên Báo Cứu Quốc phê phán tính máy móc và kém năng động của bộ máy chính quyền. Bài báo kết luận: “Các nhân viên trong các Ủy ban nhân dân phải rèn cho có một tinh thần tự động mạnh mẽ, nhưng phải bỏ tính cái gì cũng tự tiện...”.