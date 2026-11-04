Ngày này năm xưa (4/11): Lực lượng Cảnh sát Việt Nam chính thức gia nhập Interpol

* Ngày 4/11/1909: Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối xuất sắc của Đảng.

Với tấm lòng yêu nước nồng nàn, sự nhạy bén về chính trị, đồng chí Hoàng Văn Thụ đã sớm nhận thấy sự đúng đắn và kiên định đi theo con đường cách mạng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chỉ dẫn. Là một trong những đảng viên thời kỳ dựng Đảng, đồng chí đã tích cực tham gia phong trào đấu tranh cách mạng, tham gia thành lập Chi bộ đặc biệt ở Long Châu (Trung Quốc). Đồng chí từng được Đảng tin tưởng giao nhiều trọng trách: Phụ trách Ban Cán sự Đảng tỉnh Lạng Sơn, Ủy viên Xứ ủy, Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng phụ trách công tác dân vận, mặt trận. Ngày 24/5/1944, đồng chí Hoàng Văn Thụ đã anh dũng hy sinh trước mũi súng quân thù.

Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946. Ảnh: Hochiminh.vn

* Ngày 4/11/1946: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới dự lễ khai giảng Trường Thương mại thực hành tại Hà Nội. Tại buổi lễ, Bác căn dặn các học sinh cần nỗ lực thực hiện “Đời sống mới”, siêng năng học tập để trở thành những cán bộ kinh tế giỏi của đất nước trong tương lai.

* Ngày 4/11/1981: Ghi dấu mốc lịch sử quan trọng của Phật giáo nước nhà khi Hội nghị Đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam chính thức khai mạc, mở ra thời kỳ hội nhập, đoàn kết và phát triển bền vững của Phật giáo Việt Nam trong lòng dân tộc.

Ảnh minh họa: RT

* Ngày 4/11/1991: Lực lượng Cảnh sát Việt Nam chính thức gia nhập Interpol. Trong phiên họp đầu tiên của Kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 60 tại thành phố Penta De Este (Uruguay), Đại hội đồng Interpol đã chính thức thông qua đơn xin gia nhập Tổ chức của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) Việt Nam với đa số phiếu tán thành. Sự kiện này đưa Cảnh sát Việt Nam trở thành thành viên thứ 156 của Tổ chức Interpol, mở ra cơ chế hợp tác đa phương về thực thi pháp luật trên phạm vi rộng nhất từ trước đến thời điểm đó. Từ đó, ngày 4/11 trở thành ngày truyền thống của Lực lượng Interpol Việt Nam.

Thủy điện Ialy một trong những công trình thủy điện lớn nhất ở Tây Nguyên tại thời điểm xây dựng. Ảnh tư liệu

* Ngày 4/11/1993: Khởi công xây dựng Nhà máy Thủy điện Ialy. Ngành Điện lực nước ta bắt đầu khởi công xây dựng Nhà máy Thủy điện Ialy tại tỉnh Kon Tum (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi). Công trình chính thức hoàn thành vào năm 2003. Tại thời điểm đó, đây là nhà máy thủy điện lớn nhất Tây Nguyên và lớn thứ hai cả nước, sau Thủy điện Hòa Bình. Điểm đặc biệt của Thủy điện Ialy là phần lớn các hạng mục được xây dựng ngầm trong lòng núi và sở hữu hệ thống cáp dầu 500 kV độc đáo.