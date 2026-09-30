Ngày này năm xưa (30/9): Bác căn dặn thanh niên phải biết kết hợp giữa học tập và rèn luyện

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lớp học bổ túc văn hóa và kỹ thuật buổi tối của công nhân Nhà máy ô tô “1-5”, lá cờ đầu của phong trào bổ túc văn hóa ngành Công nghiệp Hà Nội (19/12/1963). Ảnh: hochiminh.vn

* “Học có tốt, hành mới tốt. Học và hành tốt mới làm trọn nhiệm vụ người thanh niên cách mạng”. Đó là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong “Bài nói chuyện tại Đại hội Thanh niên Thủ đô”, ngày 30/9/1964. Theo Bác, muốn thành công trong công việc, phải biết kết hợp giữa học và hành một cách chặt chẽ và xuyên suốt. Lấy lý thuyết hỗ trợ cho hành động và ngược lại, lấy hành động để khẳng định sự đúng đắn của lý thuyết. Vận dụng lý thuyết vào hành động thì lý thuyết được kiểm chứng; từ đó rút kinh nghiệm, nâng cao hơn hiệu quả công việc. Học đi đôi với hành là hoàn toàn đúng đắn. Những kiến thức mà chúng ta tiếp thu được từ nhà trường, sách vở... phải được áp dụng vào thực tiễn cuộc sống một cách hiệu quả.

Đứng trước thời cơ chiến lược lớn với điều kiện đầy đủ về quân sự và chính trị, tháng 10/1974, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp thảo luận kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam. Ảnh: Tư liệu TTXVN.

* Từ ngày 30/9 đến 8/10/1974, Hội nghị của Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương họp tại Hà Nội. Hội nghị thông qua kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam trong hai năm 1975-1976.

Hội nghị đã cơ bản nhất trí với nội dung bản dự thảo Kế hoạch chiến lược do Cục Tác chiến chuẩn bị; đồng thời quyết định: Động viên những nỗ lực lớn nhất của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ở cả hai miền, mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy cuối cùng, đánh chiếm Sài Gòn, sào huyệt trung tâm của địch và các thành, thị khác, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất nước nhà. Phải tiến hành mọi công việc chuẩn bị thật khẩn trương, tạo cơ sở vật chất đầy đủ nhất để đánh mạnh, đánh nhanh, thắng gọn và thắng triệt để. Hội nghị nhất trí lấy Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu năm 1975.

Quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: TTXVN

* Ngày 30/9/2013: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1753/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 1237). Đây là một quyết định mang ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Ban Chỉ đạo được giao nhiệm vụ trọng tâm là chỉ đạo, phối hợp và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng thiết tha của thân nhân các gia đình liệt sĩ và toàn xã hội.

Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, Chủ tịch Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, trò chuyện với Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Thị Lài tại lễ tuyên dương năm 1969. Ảnh: Tư liệu

* Ngày 30/9/1989: Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát - một trí thức yêu nước lỗi lạc và chiến sĩ cách mạng kiên trung qua đời, để lại niềm tiếc thương sâu sắc. Ông sinh năm 1913 tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre (nay là xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long), là một trí thức yêu nước, chiến sĩ cách mạng có nhiều cống hiến cho đất nước, đã được thưởng nhiều Huân chương cao quý và Giải thưởng Hồ Chí Minh. Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát là một tài năng lớn, người đã đặt nền móng cho nền kiến trúc Việt Nam hiện đại. Các tác phẩm và đóng góp của ông trải dài qua các thời kỳ lịch sử, từ các công trình tư nhân trước cách mạng cho đến các biểu tượng chính trị, văn hóa và quy hoạch đô thị sau này.

Các lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra sản phẩm thuốc lá điện tử không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Ảnh tư liệu

*Ngày 30/9/2014: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg nhằm tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá. Đây là một bước đi quyết liệt nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu thuốc lá vốn gây thất thu ngân sách lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành và địa phương đồng loạt ra quân, tập trung triệt phá các đường dây đầu nậu lớn, xử lý nghiêm tình trạng đầu cơ, tiêu thụ thuốc lá nhập lậu, đồng thời kiên quyết kỷ luật cán bộ có hành vi bao che, tiếp tay cho buôn lậu.