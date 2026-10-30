Ngày này năm xưa (30/10): Ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào

Bộ đội tình nguyện Việt Nam chia tay các bạn Lào trước khi trở về nước. Nguồn: Sách ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào/Nhà xuất bản Thông tấn

* Ngày 30/10/1949: Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định: “Các lực lượng quân sự của Việt Nam chiến đấu và công tác giúp Lào tổ chức thành hệ thống riêng và lấy danh nghĩa là Quân tình nguyện”. Đây là mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu bước phát triển và trưởng thành của các lực lượng quân sự trên chiến trường Lào; khẳng định đường lối, quan điểm đúng đắn của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Ngày 30/10/1949 được lấy làm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.

* Ngày 30/10/1950: Sau thắng lợi của Chiến dịch Biên giới, Bác Hồ viết “Lời kêu gọi và khuyên nhủ các chiến sĩ”, trong đó phân tích: “Thắng lợi thứ nhất, chúng ta đã tiêu diệt địch và đã giải phóng Cao Bằng, Đông Khê, Thất Khê. Thắng lợi thứ hai là ta đã thấy rõ những ưu điểm và khuyết điểm của ta”. Người căn dặn: “Chúng ta chớ vì thắng lợi mà kiêu căng, chủ quan khinh địch. Chúng ta phải nhớ rằng: trong toàn cuộc trường kỳ kháng chiến thì thắng lợi này chỉ mới là một bước đầu. Chúng ta còn phải đánh và phải thắng nhiều trận gay go hơn, to tát hơn nữa mới đi đến thắng lợi hoàn toàn”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà báo tại Đại hội III, Hội Nhà báo Việt Nam, năm 1962. Ảnh: Bảo tàng Báo chí Việt Nam

* Ngày 30/10/1956: Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng bàn về hội nghị báo chí và một số vấn đề khác. Phát biểu tại hội nghị, Người nói về vấn đề dân chủ, kỷ luật, chính sách báo chí và cho rằng Báo Nhân Dân phải chuyển đổi nội dung. Về vấn đề kỷ luật, Người chỉ rõ: “Kỷ luật phải nghiêm minh, lấy giáo dục là chính nhưng phải phân biệt động cơ, trừ trường hợp thật nghiêm trọng thì trị”. Người kết luận: “Báo chí có nhiệm vụ giúp và sửa sai lầm, cũng như xây dựng, giúp nhằm vào đoàn kết để sửa chữa, biểu dương nơi làm tốt, phê bình nơi làm không tốt, phê bình nhằm đoàn kết, giúp sửa chữa, phục vụ nhân dân, tránh đả kích, bôi xấu”.

Bác Hồ với Đoàn Ca múa nhân dân. Ảnh tư liệu

* Ngày 30/10/1958: Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ văn hóa, Bác nêu vấn đề: “Nói là khôi phục vốn cũ, thì nên khôi phục cái gì tốt, còn cái gì không tốt thì phải loại dần ra... Cán bộ văn hóa nói riêng, cũng như tất cả các cán bộ ta nói chung, phải rèn luyện tư tưởng, chính trị, ý chí phấn đấu và tinh thần trách nhiệm... Muốn thật sự gần gũi quần chúng thì phải cùng ăn, cùng ở, cùng làm, mới biết sinh hoạt của quần chúng như thế nào, mới biết khó khăn, biết chí khí của quần chúng như thế nào, mới biết nguyện vọng của quần chúng như thế nào”.

* Ngày 30/10/1962: Hội đồng Chính phủ ra Nghị định về việc thành lập Ngân hàng Ngoại thương nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, gọi tắt là Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, nay là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).