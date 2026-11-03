Ngày này năm xưa (3/11): Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra mắt quốc dân

Chính phủ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Hồ Chí Minh đứng đầu ra mắt quốc dân ngày 3/11/1946. Ảnh: Hochiminh.vn

* Ngày 3/11/1946: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Hồ Chí Minh đứng đầu ra mắt quốc dân.

Sau khi thành lập Chính phủ mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố trước Quốc hội: “Theo ý Quốc hội, Chính phủ mới phải tỏ rõ coi tinh thần đại đoàn kết, không phân đảng phái... Kết quả là, có những vị có tài năng nhận lời tham gia Chính phủ... Lại có nhiều vị đứng ngoài sẵn sàng ra sức giúp đỡ... Dẫu ở trong hay ở ngoài Chính phủ, ai nấy đều hứa sẽ cố gắng làm việc, một lòng vì nước, vì dân... Tôi có thể tuyên bố trước Quốc hội rằng, Chính phủ này tỏ rõ cái tinh thần quốc dân liên hiệp, là một Chính phủ chú trọng thực tế và sẽ nỗ lực làm việc, để tranh thủ quyền độc lập và thống nhất lãnh thổ cùng xây dựng một nước Việt Nam mới. Chính phủ này là Chính phủ toàn quốc, có đủ nhân tài Trung, Nam, Bắc tham gia. Đặc biệt là đồng bào Nam Bộ không những ở tiền tuyến xung phong giữ gìn đất nước, mà lại còn hăng hái dự vào việc kiến thiết quốc gia. Trong công việc của Chính phủ sẽ còn nhiều bước khó khăn, nhưng nhờ sức ủng hộ của Quốc hội và toàn thể quốc dân, Chính phủ sẽ cương quyết đi đến mục đích”.

Trung đoàn Không quân 910 thực hành huấn luyện bay. Ảnh: Phongkhongkhongquan.vn

* Ngày 3/11/1958: Tại sân bay Cát Bi, Hải Phòng đã diễn ra Lễ khai giảng khóa huấn luyện - đào tạo phi công, nhân viên kỹ thuật hàng không đầu tiên trong nước, đánh dấu sự khởi đầu phát triển mới của Không quân nhân dân Việt Nam và cũng là thời điểm ghi nhận sự ra đời của Trung đoàn 910 - một trong hai Trung đoàn đầu tiên của Không quân nhân dân Việt Nam.

Pháo binh của Quân đội Hoa Kỳ nã đạn lựu pháo 105 mm

trên một ngọn đồi trong Trận Đăk Tô

(thuộc Chiến dịch Đăk Tô - Tân Cảnh) diễn ra tại tỉnh Kon Tum vào tháng 11/1967 trong Chiến tranh Việt Nam. Ảnh tư liệu

* Từ ngày 3 đến 22/11/1967: Quân giải phóng miền Nam đã tiến công địch ở huyện Đắk Tô (nay là xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi). Sau 20 ngày đêm chiến đấu liên tục, quân giải phóng đã đánh 66 trận, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 2.500 tên địch, loại bỏ Lữ đoàn dù 173 Mỹ, bắn rơi, bắn cháy 32 máy bay, phá hủy 13 xe các loại, 19 pháo 105mm, thu 71 súng và 16 máy vô tuyến điện. Để ghi nhớ chiến công oanh liệt này, tỉnh Kon Tum đã dựng tượng đài chiến thắng Đắk Tô ở nơi xảy ra sự kiện.

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu

* Ngày 3/11/1968: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có lời kêu gọi cả nước tiến lên đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, trong đó nhấn mạnh “nhiệm vụ thiêng liêng của toàn dân ta lúc này là phải nâng cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng, quyết tâm giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc”.

Lời kêu gọi thể hiện sâu sắc ý chí mạnh mẽ và quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta kiên quyết bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc, phản ánh niềm tin vững chắc vào sức mạnh của dân tộc Việt Nam, dù phải chịu nhiều hy sinh gian khổ nhưng không thể lay chuyển ý chí, quyết tâm của toàn thể dân tộc Việt Nam về một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.