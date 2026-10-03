Ngày này năm xưa (3/10): Những dấu mốc lịch sử đáng nhớ

Đại tướng Lê Trọng Tấn. Ảnh tư liệu

* Ngày 3/10/1914: Ngày sinh Đại tướng Lê Trọng Tấn. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội. Ông qua đời năm 1986.

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* Ngày 3/10/1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành Sắc lệnh số 41 đưa Sở Thiên văn và Đài Thiên văn Phủ Liễn về trực thuộc Bộ Công chính và Giao thông với tên gọi Sở Khí tượng, đánh dấu sự kiện lịch sử đưa các cơ quan khí tượng về thuộc Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cho ra đời ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam.

Ngày 16/9/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh theo dõi diễn biến trận đánh trong Chiến dịch Biên giới. Ảnh:TTXVN

*Ngày 3/10/1950: Chiến thắng Biên giới năm 1950 và giải phóng Cao Bằng mở toang cánh cửa ra biên giới với các nước xã hội chủ nghĩa. Từ đây, Nhân dân các dân tộc Cao Bằng được sống trong độc lập, tự do, xây dựng cuộc sống mới, tiếp tục chi viện sức người, sức của cho cuộc kháng chiến toàn quốc đi tới thắng lợi hoàn toàn.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh Internet

* Ngày 3/10/1999: Khởi công xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, với quy mô 860 ha, tại Đồng Mô - Ngải Sơn, Hà Tây (nay thuộc Hà Nội). Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của quốc gia. Được ví như một "ngôi nhà chung" thu nhỏ, dự án quy mô lớn này có nhiệm vụ tái hiện, lưu giữ và giới thiệu sống động đời sống, kiến trúc, cùng những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của 54 dân tộc anh em. Đây không chỉ là biểu tượng cho khối đại đoàn kết toàn dân, mà còn trở thành một địa điểm giáo dục lòng tự hào dân tộc và là điểm đến du lịch văn hóa hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.