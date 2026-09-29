Ngày này năm xưa (29/9): Chỉ thị về đợt sinh hoạt chính trị

Bác Hồ thăm xã Nam Chính, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (nay thuộc xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng), Người căn dặn Nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới, đào giếng để có nước sạch (15/2/1965). Ảnh: hochiminh.vn

* Ngày 29/9/1962: Trong lần về thăm xã Quảng An, huyện Từ Liêm (nay là phường Quảng An, quận Tây Hồ), thành phố Hà Nội, Bác Hồ căn dặn: “Con người là vốn quý nhất của xã hội, sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Vệ là bảo vệ, sinh là sinh sống, con người muốn mạnh khỏe, sống lâu để lao động sản xuất tốt thì phải ăn, ở có vệ sinh. Muốn có vệ sinh phải có nước sạch, muốn có nước sạch phải đào giếng, đào nhiều giếng sẽ có nhiều nước sạch”.

Tại buổi nói chuyện, Bác đã tặng Quảng An một khoản tiền riêng để xây một giếng nước ở xóm Quảng Khánh. Sự quan tâm đến từng góc nhỏ trong đời sống Nhân dân của Bác là nguồn động lực to lớn đối với người dân nơi đây. Từ đó, người dân Quảng An thi đua đào giếng nước sạch để sinh hoạt thay cho việc sử dụng nước hồ như trước, cuộc sống ngày càng đảm bảo vệ sinh.

* Ngày 29/9/1969: Bộ Chính trị ra Chỉ thị số 173-CT/TW về đợt sinh hoạt chính trị: "Học tập và làm theo Di chúc của Hồ Chủ tịch”. Đợt sinh hoạt có tác dụng rất quan trọng đối với việc phát huy tình cảm và ý chí cách mạng của cán bộ, đảng viên và quần chúng, tăng cường đoàn kết và nâng cao sức chiến đấu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, biến đau thương thành hành động cách mạng, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ công tác trước mắt. Đợt sinh hoạt này không chỉ tác động mạnh mẽ lên sự nghiệp cách mạng nước ta lúc bấy giờ, mà còn có giá trị thực tiễn với cách mạng nước ta sau này.

* Sau khi thống nhất nước nhà, ngày 29/9/1975, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III đã họp và ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 về nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết nêu: “...Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta trong giai đoạn mới là: Hoàn thành thống nhất nước nhà, đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Miền Bắc phải tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; miền Nam phải đồng thời tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội”.

Lễ thụ phong Trung tướng Nguyễn Bình - vị Trung tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam tại làng Nhơn Hòa Lập, tỉnh Đồng Tháp (nay thuộc tỉnh Tây Ninh), tháng 7/1948. Ảnh tư liệu

* Ngày 29/9/1951: Trung tướng Nguyễn Bình đã hy sinh gần Biên giới Việt Nam - Campuchia. Ông tên thật là Nguyễn Phương Thảo, sinh năm 1906, quê làng Giai Phạm, tỉnh Hưng Yên, là nhà hoạt động Cách mạng gan dạ, táo bạo, thông minh và quyết đoán. Trong đợt phong quân hàm tướng đầu tiên, ngày 25/1/1948, Nguyễn Bình đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 115/SL phong quân hàm Trung tướng - là Trung tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

* Ngày 29/9/1981: Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Điều lệ gồm có 11 điều gồm các chương: Đối tượng và tiêu chuẩn, thủ tục xét đề nghị khen thưởng và điều khoản thi hành.

Các đại biểu hai nước Việt Nam - Lào cắt băng khánh thành công trình Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: baonghean.vn

* Ngày 29/9/2017: Tại huyện Nam Đàn (cũ), tỉnh Nghệ An, đã diễn ra Lễ khánh thành và bàn giao Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của Chính phủ nước CHDCND Lào tặng Khu di tích Kim Liên. Đây là công trình đặc biệt có ý nghĩa về chính trị, văn hóa, xã hội, ngoại giao; thể hiện tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, gắn bó keo sơn, tình cảm quý báu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, quân đội và nhân dân Lào đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Công trình góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ về mối quan hệ thủy chung son sắt và tình đoàn kết hữu nghĩa đặc biệt Việt - Lào anh em.