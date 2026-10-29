Ngày này năm xưa (29/10): Nhiều sự kiện lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam

Ảnh nguồn Internet.

* Ngày 29/10/1915: Ngày sinh của nhà văn Trần Hữu Trí, bút danh Nam Cao. Ông sinh ở xã Nhân Hậu, Lý Nhân, Hà Nam (nay thuộc tỉnh Ninh Bình). Các tác phẩm chính của ông: “Đôi lứa xứng đôi” (tức truyện “Chí Phèo”) năm 1941; “Sống mòn”; “Truyện biên giới”; “Đôi mắt”; “Truyện ngắn Nam Cao”.

Nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu (1867 - 1940). Ảnh tư liệu

* Ngày 29/10/1940: Nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu qua đời. Ông tên thật là Phan Văn San, hiệu là Sào Nam, sinh ngày 26/12/1867 tại tỉnh Nghệ An. Năm 1900, ông đỗ giải nguyên, nhiệt tình yêu nước, thành lập đội “Tử sĩ Cần Vương”. Năm 1904, ông vận động lập Hội Duy Tân, sau đó cùng với Tăng Bạt Hổ sang Trung Quốc, thành lập “Hội Việt Nam Quang phục” và “Hội Chấn Hoa Hưng Á”. Năm 1922, ông cải tổ Việt Nam Quang Phục thành Đảng Việt Nam Quốc dân. Năm 1925, ông bị Pháp bắt tại Thượng Hải, giải về nước. Nhân dân toàn quốc đòi ân xá cho ông. Toàn quyền Đông Dương buộc phải ân xá ông nhưng bắt ông an trí tại Huế.

Không chỉ là một nhà cách mạng, Phan Bội Châu còn là người giỏi thơ văn, tác giả nhiều tác phẩm văn học yêu nước, cách mạng, đóng góp phong phú cho nền văn hóa Việt Nam như: “Việt Nam vong quốc sử”, “Hải ngoại huyết thư”, “Việt Nam quốc sử khảo”, “Nam quốc dân tu tri”... cùng một loạt các tiểu truyện viết về các chiến sĩ cách mạng. Ngày 29/10/1940, ông mất tại lều tranh Bến Ngự, Huế, thọ 73 tuổi.

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* Ngày 29/10/1962: Ngày thành lập Viện Báo chí trực thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cách đây 60 năm, khoa Báo chí là một trong những đơn vị được thành lập theo Nghị quyết số 36 - NQ/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Nữ thi sĩ Nguyễn Trung Nguyệt. Ảnh tư liệu

* Ngày 29/10/1976: Ngày mất của nữ thi sĩ Nguyễn Trung Nguyệt. Bà có khiếu văn thơ từ khi còn trẻ, từ năm 1926, bà là Hội viên của Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội, được đưa sang Quảng Châu (Trung Quốc) học các lớp chính trị do Tổng bộ tổ chức, rồi viết báo Thanh Niên. Năm 1929, bà về nước hoạt động, bị địch bắt, chúng kết án bà 8 năm tù, giam tại Khám Lớn - Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh). Năm 1937, bà được trả tự do. Bà là tác giả của hơn 3.000 bài thơ và một tập hồi ký.