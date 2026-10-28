Ngày này năm xưa (28/10): Khai mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khóa I - Kỳ họp thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam

Ảnh nguồn Internet.

* Ngày 28/10/1929: Ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam. Đêm 28/10/1929, tại Làng 3 đồn điền Cao su Phú Riềng đã đánh dấu một mốc son lịch sử của ngành cao su Việt Nam, đó là sự kiện Chi bộ Đông Dương cộng sản Đảng được thành lập - là chi bộ Cộng sản đầu tiên ở miền Đông Nam Bộ. Từ đó đã ươm mầm, giáo dục, rèn luyện ý chí cách mạng, tinh thần hăng say lao động của bao thế hệ công nhân cao su, làm rạng danh những trang sử truyền thống vẻ vang của ngành cao su Việt Nam.

Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1946). Ảnh: https://baotanglichsu.vn/

* Ngày 28/10/1946: Khai mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khóa I. Kỳ họp kéo dài từ ngày 28/10 đến ngày 9/11/1946, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có việc thông qua Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

* Ngày 28/10/1958: tại cuộc họp của Bộ Chính trị bàn về tài chính, giá cả và thương nghiệp quốc doanh, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Không được xem nhẹ chính sách về giá cả và ổn định giá cả, phải đẩy mạnh việc chống tham ô, lãng phí, phải củng cố các chi bộ cơ sở... Công tác xây dựng kế hoạch tài chính phải dựa trên cơ sở nguồn vốn tự có trong ngân sách, không thể làm tùy tiện và phải chú ý thực hành tiết kiệm ở tất cả các ngành”.

* Đêm 27 rạng sáng ngày 28/10/1965, quân giải phóng và du kích miền Nam đánh phá dữ dội hai sân bay lớn của Mỹ ở Đà Nẵng và Chu Lai. Theo đó, 40 máy bay Mỹ đã bị phá hủy ở Đà Nẵng và 7 máy bay phản lực Mỹ đã bị tiêu diệt tại sân bay Chu Lai.

* Ngày 28/10/1966: Học viện Kỹ thuật Quân sự thành lập theo Quyết định số 146/CP ngày 8/8/1966 của Hội đồng Chính phủ với tên gọi ban đầu là “Phân hiệu II Đại học Bách Khoa”. Ngày 28/10/1966, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Phân hiệu II Đại học Bách Khoa, khai giảng khóa đào tạo đầu tiên tại Hội trường lớn Đại học Bách Khoa. Từ đó, ngày 28/10/1966 được chọn là Ngày truyền thống của Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Ảnh nguồn Internet.

* Ngày 28/10/1995: Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX đã thông qua Bộ luật Dân sự. Bộ luật này có hiệu lực từ ngày 1/7/1996. Bộ luật Dân sự có 7 phần, 33 chương, 838 điều, là công cụ pháp lý thúc đẩy giao lưu dân sự, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần bảo đảm cuộc sống cộng đồng ổn định, lành mạnh, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, thuần phong mỹ tục và bản sắc văn hoá dân tộc đã hình thành trong lịch sử lâu dài xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.