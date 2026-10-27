Ngày này năm xưa (27/10): Những dấu mốc lịch sử về cách mạng Việt Nam

* Ngày 27/10/1929: Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản gửi thư cho các nhóm Cộng sản ở Đông Dương về vấn đề thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương. Bức thư là một văn kiện góp phần quan trọng vào việc thống nhất các tổ chức Cộng sản để thành lập Đảng ta ngày 3/2/1930.

* Ngày 27/10/1946: Tiếp đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bác Hồ đưa ra quan điểm: Ở thế giới, công nhân nước nào có tổ chức mạnh thì được địa vị hơn; nếu tổ chức yếu thì địa vị kém. Các công đoàn Việt Nam phải là một tổ chức đơn giản, vững vàng. Công đoàn có nhiệm vụ gìn giữ quyền lợi cho công nhân và giúp cho Chính phủ trong việc xây dựng nước. Tại buổi tiếp, Người đã giải đáp những thắc mắc của các đại biểu về tổ chức công đoàn thế giới, nhiệm vụ của công đoàn Việt Nam hiện nay và ký tên vào Sổ vàng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Nhân dân Lộc Ninh chào đón quân giải phóng tiến vào Lộc Ninh, ngày 7/4/1972. Ảnh tư liệu

* Ngày 27/10/1967: Diễn ra Chiến dịch Lộc Ninh - chiến dịch tiến công của quân giải phóng miền Đông Nam Bộ ở khu vực Lộc Ninh - Bù Đốp (thuộc 2 tỉnh Bình Long và Phước Long, sau đó là tỉnh Bình Phước, nay là tỉnh Đồng Nai), nhằm tiêu diệt một bộ phận quân Mỹ và quân đội Sài Gòn trên địa bàn, hỗ trợ nhân dân nổi dậy, mở rộng vùng giải phóng, tạo bàn đạp để thực hiện kế hoạch tác chiến cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

* Ngày 27/10/1975: Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên đặc biệt để thảo luận, thông qua đề án thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước, cử đoàn đại biểu miền Bắc tham dự Hội nghị hiệp thương với đoàn đại biểu miền Nam. Các đại biểu của hai miền đều khẳng định: “Cần hoàn thành thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là sự thống nhất trọn vẹn vững chắc nhất”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp với Thường vụ Trung ương Đảng quyết định mở Chiến dịch Biên giới (1950). Ảnh: hochiminh.vn

* Ngày 27/10/1945: Trong cuộc họp báo về đường lối quốc tế của Nhà nước Việt Nam độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố: “Buổi họp hôm nay là buổi họp báo giới quốc tế, đúng với câu: ‘Tứ hải nhất gia’ (bốn biển một nhà). Nước Pháp hiện giờ coi là nước địch của Việt Nam nhưng người đại biểu Pháp ngồi đây vẫn là bạn thân của tôi” và khẳng định, phương châm của Chính phủ Việt Nam là: “Đoàn kết toàn dân - quyết tâm vì chính nghĩa, quyết giữ độc lập bằng mọi giá”.

* Ngày 27/10/1954: Báo Nhân Dân đăng bài “Công nhân gương mẫu và gương mẫu của công nhân”, trong đó Bác biểu dương: “Mọi người, mọi ngành gương mẫu cần kiệm như công nhân thì nhất định dân giàu nước mạnh”.