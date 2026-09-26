Ngày này năm xưa (26/9): Thành lập Đài Truyền thanh Thanh Hóa

Nhân dân Nam bộ nổi dậy kháng chiến chống Pháp. Ảnh tư liệu

* Ngày 26/9/1945: Sau sự kiện ngày 23/9/1945 - quân Pháp gây hấn ở Nam Bộ, ngày 26/9/1945 qua Đài phát thanh, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi đồng bào Nam Bộ anh dũng kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong thư có đoạn viết: "Tôi tin và đồng bào cả nước đều tin vào lòng kiên quyết ái quốc của đồng bào Nam Bộ... "Thà chết tự do còn hơn sống nô lệ". Tôi chắc và đồng bào Nam Bộ cũng chắc rằng Chính phủ và đồng bào toàn quốc sẽ hết sức ủng hộ những chiến sĩ và Nhân dân hiện đương hy sinh đấu tranh để giữ vững nền độc lập của nước nhà".

Lực lượng vũ trang cách mạng tham gia phong trào Nam tiến, sát cánh cùng đồng bào Nam bộ và Nam Trung bộ đánh giặc cứu nước. Ảnh tư liệu

* Ngày 26/9/1945: Đoàn quân Nam tiến đầu tiên rời Hà Nội từ ga Hàng Cỏ vào chi viện cho miền Nam, mở đầu cho phong trào Nam tiến, cả nước sát cánh cùng đồng bào Nam Bộ và Nam Trung Bộ đánh giặc cứu nước.

Trụ sở Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

* Ngày 26/9/1956 là ngày thành lập Đài Truyền thanh Thanh Hóa (nay là Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa), đánh dấu mốc ra đời của cơ quan báo chí truyền thông chủ lực của tỉnh. Đài Truyền thanh Thanh Hóa do chuyên gia Liên Xô xây dựng, làm nhiệm vụ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngày 2/9/1978, Đài Truyền thanh Thanh Hóa bắt đầu tiếp sóng chương trình truyền hình đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam, đặt nền móng cho ngành truyền hình tỉnh nhà.

Năm 2025, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa được kiện toàn qua việc hợp nhất Báo Thanh Hóa và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, từ hệ thống loa truyền thanh thô sơ và những cuộn băng ghi âm đầu tiên, đơn vị đã lớn mạnh thành cơ quan báo chí đa phương tiện hiện đại.

Năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia tát nước chống hạn ở cánh đồng Quang Tó, xã Đại Thanh, tỉnh Hà Tây (cũ). Ảnh tư liệu TTXVN

* Ngày 26/9/1958: Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với Hội nghị bàn về Kế hoạch sản xuất vụ đông - xuân năm 1958-1959. Người đề ra những nhiệm vụ cho các địa phương cần phải làm để thực hiện tốt vụ chiêm năm 1958 và chỉ thị: Trước tiên, cán bộ phải thật thông tư tưởng và có đầy đủ quyết tâm, vượt khó khăn, đi sát quần chúng, tuyên truyền giáo dục Nhân dân để biến quyết tâm của Đảng và Chính phủ thành quyết tâm của Nhân dân. Từ tỉnh đến huyện, cán bộ phải phân công xuống tận nơi theo dõi xem xét để phát huy những sáng tạo của quần chúng.

* Ngày 26/9/1953: Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng danh hiệu Cán bộ gương mẫu và thưởng huân chương cho sáu chiến sĩ dân công có thành tích xuất sắc phục vụ chiến đấu, trong đó có ba Huân chương Chiến sĩ hạng Nhì và ba Huân chương Chiến sĩ hạng Ba.