Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Bắc Bộ Phủ năm 1946. Ảnh tư liệu.

* Ngày 26/11/1946: Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh quy định tổ chức ngành thương mại nước ta. Từ đó đến nay, ngành thương mại không ngừng phấn đấu, trưởng thành, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước qua các giai đoạn cách mạng, ngày càng thể hiện vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân.

* Ngày 26/11/1959: Tham dự Hội nghị Trung ương bàn về đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu, lưu ý: “Có cải thiện đời sống nhân dân thì đấu tranh thống nhất nước nhà mới thắng lợi”.

* Ngày 26/11/1963: Dòng điện của Nhà máy điện Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) hòa vào lưới điện miền Bắc nước ta. Nhà máy điện Uông Bí được xây dựng từ giữa năm 1961, có công suất 48.000 kWh. Đến cuối năm 1977, nhà máy hoàn thành việc xây dựng mở rộng, nâng công suất lên 153.000 kWh.

Cầu Thăng Long nhìn từ trên cao. Ảnh: VTC News

* Ngày 26/11/1974: Khởi công xây dựng cầu Thăng Long bắc qua sông Hồng, tại Hà Nội. Sau gần 11 năm thi công, ngày 9/5/1985, cầu chính thức được khánh thành. Cầu Thăng Long có hai tầng, tổng chiều dài khoảng 10,7km, là cây cầu dài nhất Việt Nam tại thời điểm đó. Phần cầu chính vượt sông gồm 15 nhịp dầm thép, khẩu độ mỗi nhịp 112m. Móng trụ cầu chính đều dùng giếng chính; phần cầu dẫn ở hai bên bờ sử dụng dầm bê tông dự ứng lực, các trụ dẫn cầu dùng móng cọc ống đường kính 55cm. Công trình áp dụng những công nghệ hiện đại nhất, xứng danh với tên gọi “công trình thế kỷ”, nhất là trong hoàn cảnh Việt Nam lúc bấy giờ.

* Ngày 26/11/1979: Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 83-CT/TW về việc phát thẻ Đảng viên. Đây là công tác quan trọng, có ý nghĩa giáo dục chính trị sâu sắc, nhằm nâng cao hơn nữa ý thức Đảng, tinh thần phấn đấu cách mạng; thúc đẩy cuộc vận động xây dựng Đảng vững mạnh và trong sạch, đưa công tác đảng viên vào nền nếp, ngăn ngừa kẻ địch và phần tử xấu chui vào Đảng.