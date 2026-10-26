Ngày này năm xưa (26/10): Bác Hồ dự Hội nghị đại biểu công nhân Bắc Bộ

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Nhà máy Điện Bờ Hồ năm 1954. Ảnh: Tư liệu.

* Ngày 26/10/1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Đại biểu công nhân Bắc Bộ và trong lời phát biểu Người đã nhấn mạnh: “Công nhân phải tăng cường đoàn kết để giữ vững độc lập, công nhân lúc này phải tránh mọi đòi hỏi chưa đúng lúc, giữ gìn kỷ luật và bình tĩnh trong mọi tình huống. Công nhân hãy tin tưởng vào Chính phủ lâm thời và tuân theo Chính phủ”.

* Ngày 26/10/1946: Bác thăm Nha Dân tộc thiểu số và Trường Cán bộ dân tộc mang tên Nùng Trí Cao và thăm nơi ăn ở của các đại biểu Quốc hội đang chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai. Sau khi tiếp xúc với Đoàn báo chí họp mặt tại Nhà Thủy Tạ - Bờ Hồ, Bác đến thăm trụ sở Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội gặp gỡ các nhà lãnh đạo của tổ chức này.

Bác Hồ và các em học sinh Trường THCS Trưng Vương, Hà Nội (1965). Ảnh: Baotintuc

* Ngày 26/10/1953: Báo Nhân Dân đăng bài “Thanh niên Pháp chống chiến tranh ở Việt Nam” của Bác viết dưới bút danh “C.B.”. Sau khi nhắc lại thông điệp của Đại hội Liên hoan Thanh niên Thế giới vừa họp ở Bucharest (thủ đô của Rumania) cho rằng “Hòa bình ở Việt Nam là lợi ích chung của thanh niên chúng ta”, Bác khẳng định: “Cuộc kháng chiến của ta là toàn dân kháng chiến, lại được nhân dân Pháp và nhân dân lao động thế giới ủng hộ. Vì vậy địch nhất định thua, ta nhất định thắng”.

Hình ảnh quân và dân đảo Bạch Long Vĩ bắn rơi máy bay Mỹ thứ 700 được đăng trên trang nhất Báo Quân đội nhân dân số 1657 ngày 27/10/1965.

* Ngày 26/10/1965: Quân và dân đảo Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng, nay thuộc đặc khu Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 700 và 701 trên miền Bắc. Chiến công vẻ vang đó có ý nghĩa rất to lớn về tiêu diệt sinh lực địch. Đó là chiến công tập thể của quân và dân đảo Bạch Long Vĩ nói riêng và toàn miền Bắc nói chung dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Hồ Chủ tịch. Biểu dương thành tích đó, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam đã gửi điện khen đến các đơn vị Bạch Long Vĩ.

*Ngày 26/10/1990: Hội Y tá - Điều dưỡng Việt Nam ra đời, sau này đổi tên thành Hội Điều dưỡng Việt Nam. Theo đó, ngày 26/10 được chọn làm Ngày Điều dưỡng Việt Nam với mục đích biểu dương và thể hiện lòng biết ơn đối với những y tá, điều dưỡng không quản ngại khó khăn tận tình chăm sóc bệnh nhân.

* Ngày 26/10/2009: Lễ công bố Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính. Đây là ngày quan trọng của nền hành chính Việt Nam. Chúng ta đã tập hợp, xây dựng được Bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước.