Ngày này năm xưa (25/9): Bác Hồ gửi thư, làm thơ tặng thiếu nhi cả nước

* Ngày 25/9/1924: Quốc tế Cộng sản ra quyết định “Đồng chí Nguyễn Ái Quốc cần đi Quảng Châu. Chi phí do Ban Phương Đông chịu”. Quyết định này được thực hiện theo đề đạt của nhà cách mạng Việt Nam và được Đảng Cộng sản Pháp ủng hộ.

Bác Hồ nói chuyện với các cháu thiếu nhi trong dịp Người về thăm và chúc tết đồng bào tỉnh Hà Bắc cũ (Xuân Đinh Mùi, 9/2/1967). Ảnh: Hochiminh.vn

* Ngày 25/9/1952: Nhân Tết Trung thu, Bác gửi thư cho thiếu nhi cả nước bày tỏ: “Mục đích của Bác và Đoàn thể cùng Chính phủ là cốt xây dựng cho các cháu đời sống thái bình, tự do, sung sướng”. Cuối thư Bác viết tặng bài thơ: “Ai yêu các nhi đồng/Bằng Bác Hồ Chí Minh?/Tính các cháu ngoan ngoãn/Mặt các cháu xinh xinh/Mong các cháu cố gắng/Thi đua học và hành/Tuổi nhỏ làm việc nhỏ/Tuỳ theo sức của mình/Để tham gia kháng chiến/Để gìn giữ hòa bình/Các cháu hãy xứng đáng/Cháu Bác Hồ Chí Minh!”.

* Ngày 25/9/1965: Bác Hồ và Bác Tôn gửi chung một bức thư cho học sinh Trường Hoàng Lệ Kha, tỉnh Tây Ninh biểu dương tuổi nhỏ miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và có đoạn thơ: “Nam Bắc sẽ sum họp một nhà/Bác cháu ta sẽ gặp mặt trẻ già vui chung/Nhớ thương các cháu vô cùng/Mong sao mỗi cháu một anh hùng thiếu nhi”.

* Ngày 25/9/1982: Ngày mất giáo sư, nhà giáo, nhà phê bình văn học Việt Nam Đặng Thai Mai. Đặng Thai Mai bút hiệu Thanh Tuyền, sinh ngày 15/12/1902, quê ở Lương Điền, Thanh Chương, Nghệ An (nay thuộc tỉnh Nghệ An). Ông còn giữ nhiều chức vụ như: Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Viện trưởng Viện Văn học Việt Nam, Đại biểu Quốc hội.