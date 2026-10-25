Ngày này năm xưa (25/10): Công bố “Chương trình Việt Minh”; Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II

Thượng tướng Hoàng Minh Thảo phổ biến kế hoạch tác chiến tại Sở chỉ huy. Ảnh tư liệu

* Ngày 25/10/1921: Ngày sinh Thượng tướng, Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Hoàng Minh Thảo - một nhà cầm quân tài năng, nhà khoa học quân sự đầu ngành của quân đội ta. Ông tên thật là Tạ Thái An, sinh tại xã Bảo Khê, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (nay thuộc phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên). Tên Hoàng Minh Thảo là do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cho ông.

Ảnh tư liệu.

* Ngày 25/10/1941: Tổng bộ Việt Minh chính thức công bố "Chương trình Việt Minh" phổ biến rộng rãi trong quần chúng nhân dân. Đây là văn kiện chính trị lịch sử, đề ra mục tiêu cốt lõi là đánh đuổi Pháp - Nhật, giành độc lập hoàn toàn và xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, tự do, hạnh phúc.

Chương trình Việt Minh đã trở thành ngọn cờ chính trị sắc bén, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân vào khối đại đoàn kết dân tộc, tạo nền tảng lực lượng quyết định dẫn tới thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Đảng bộ, quân và nhân dân Thủy Nguyên vinh dự nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất tại sự kiện kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thủy Nguyên quật khởi (25/10/1948 - 25/10/2023). Ảnh: TTXVN

* Ngày 25/10/1948: Ngày truyền thống Thủy Nguyên quật khởi. Cuộc “Tổng phá tề trừ gian” của quân và dân huyện Thủy Nguyên (nay là phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) diễn ra từ ngày 20 đến ngày 27/10/1948 với mục đích giải tán bộ máy tề trong toàn huyện, đánh nội ứng một số đồn và tước vũ khí của bảo an địch để trang bị cho dân quân du kích và bộ đội huyện.

Đêm 24, rạng sáng 25/10/1948, cuộc Tổng phá tề chính thức bắt đầu, kết hợp giữa lực lượng vũ trang tiến công với quần chúng nổi dậy cùng lúc trong toàn huyện làm địch choáng váng, bất ngờ, hoang mang cực độ. Quân và dân ta thu được thắng lợi to lớn.

Các đại biểu dự Đại hội Đoàn Thanh niên Lao động toàn quốc lần thứ II biểu quyết nhất trí Nghị quyết Đại hội. Ảnh tư liệu.

* Từ ngày 25/10 đến ngày 4/11/1956: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội. Có 479 đại biểu thay mặt cho gần nửa triệu đoàn viên Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam trong cả nước đến dự. Đại hội vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước đến dự. Tại Đại hội, Bác Hồ đã ân cần căn dặn: “Đảng và Chính phủ ta có thể tự hào đã tạo nên một thế hệ thanh niên dũng cảm như các cháu, và mong các cháu tiếp tục phấn đấu hăng hái cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nước nhà”.

Đại hội khẳng định nhiệm vụ của Đoàn trong giai đoạn này là: Động viên mọi tầng lớp thanh niên đem hết sức lực, trí tuệ của mình vào công cuộc khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa, củng cố quốc phòng, tham gia tích cực vào công cuộc củng cố miền Bắc, tiến dần từng bước lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà.