Ngày này năm xưa (24/9): Bác Hồ vui Tết Trung thu cùng hơn một vạn thiếu nhi Thủ đô

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Viễn thông và Cơ yếu. Ảnh: antoanthongtin.vn

* Ngày 24/9/1945: Ngày truyền thống lực lượng Cơ yếu Công an Nhân dân. Lực lượng Cơ yếu Công an Nhân dân ra đời trong những ngày đầu sau Cách mạng Tháng Tám, gánh vác sứ mệnh quan trọng trên mặt trận thầm lặng. Trải qua chặng đường lịch sử vẻ vang, lực lượng luôn đảm bảo thông tin liên lạc bí mật, an toàn, kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng Công an Nhân dân trong mọi hoàn cảnh

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của những người làm báo cách mạng Việt Nam. Ảnh tư liệu

* Ngày 24/9/1952: Dự họp Bộ Chính trị, Bác yêu cầu: “Cán bộ cao cấp cần viết bài cổ động phong trào thi đua gửi đăng báo Đảng, coi đó là một trong những mục tiêu chính trị của Trung ương... những bài báo cổ động thi đua cần viết ngắn gọn, cụ thể, dễ hiểu, đi thẳng vào vấn đề chủ chốt nhất”.

Đồng chí Nguyễn Chánh (đứng giữa) cùng với đồng đội trong Đại hội Chiến sĩ Liên khu 5 năm 1950. Ảnh tư liệu

* Ngày 24/9/1957: Ngày mất của đồng chí Nguyễn Chánh - nhà lãnh đạo xuất sắc, một vị tướng mưu lược của Quân đội ta. Nhà cách mạng Nguyễn Chánh (1914-1957) sinh trưởng trong một gia đình trung nông tại đội 6, thôn Thọ Lộc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (nay là Thôn Thọ Lộc Tây, xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi). Cuộc đời binh nghiệp của đồng chí gắn liền với mặt trận Liên khu 5, một chiến trường khó khăn về kinh tế, bị quân đội Pháp bao vây tứ bề, cách xa Trung ương, nhưng lại có vị trí chiến lược rất quan trọng. Dưới sự lãnh đạo quân sự của đồng chí, quân và dân Liên khu 5 đã giành nhiều thắng lợi quan trọng. Trong đó, đồng chí đã chỉ huy chiến dịch Tây Nguyên giải phóng Kon Tum, đánh thắng trận An Khê, phá tan cuộc hành binh Atlante của tướng Henri Navarre.

Ảnh tư liệu.

* Ngày 24/9/1961: Bác Hồ đến vui Tết Trung thu với hơn một vạn thiếu nhi Thủ đô tại Câu lạc bộ Thiếu nhi Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động thể hiện tình cảm sâu sắc, sự quan tâm đặc biệt của Người dành cho thế hệ mầm non của đất nước.

* Ngày 24/9/1998: Bộ Quốc phòng Việt Nam công bố sách trắng Quốc phòng Việt Nam lần thứ nhất mang tên "Việt Nam củng cố quốc phòng bảo vệ Tổ quốc". Sách Trắng về Quốc phòng Việt Nam cung cấp cho bạn đọc tổng quan về những vấn đề cơ bản của chính sách quốc phòng Việt Nam trong đó xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội Nhân dân và Dân quân tự vệ là những vấn đề then chốt. Đến nay, Việt Nam đã bốn lần công bố Sách trắng Quốc phòng, trong đó thể hiện rõ mục tiêu: tạo lập, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.