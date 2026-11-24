Các đại biểu dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, tháng 11/1946. Ảnh tư liệu. Ảnh tư liệu

* Ngày 24/11/1946: Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất khai mạc trọng thể tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự tham dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hơn 200 đại biểu là các nhà hoạt động văn hóa trên cả nước. Tại hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam với ba tính chất: dân tộc, khoa học, đại chúng. Sự kiện thể hiện tầm nhìn chiến lược và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng bào các dân tộc thiểu số ở Việt Bắc. Ảnh tư liệu

* Ngày 24/11/1956: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm triển lãm hình ảnh đoàn kết đấu tranh của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam và triển lãm Thanh niên nhân dịp Đại hội lần thứ II Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. Hoạt động thể hiện sự quan tâm của Người đối với khối đại đoàn kết các dân tộc và vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

* Ngày 24/11/1954: Trên Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Việc nhỏ ý nghĩa lớn”, hoan nghênh việc các báo ở Thủ đô mới giải phóng đăng tin nêu gương người tốt, việc tốt. Người nhấn mạnh cần khen thưởng đúng mức để động viên mọi người hăng hái làm việc ích nước, lợi nhà.

Ảnh tư liệu.

* Ngày 24/11/2021: Tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội, Hà Nội) diễn ra Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là hội nghị văn hóa quy mô toàn quốc đầu tiên sau 75 năm kể từ hai hội nghị lịch sử năm 1946 (tại Hà Nội) và năm 1948 (tại Phú Thọ), đánh dấu bước chuyển mới trong việc đưa văn hóa trở thành động lực phát triển bền vững đất nước.

Vẻ kỳ vĩ của Công viên địa chất Đăk Nông. Ảnh: TTXVN

* Ngày 24/11/2020: Công viên địa chất Đắk Nông (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Công viên địa chất Đắk Nông có diện tích hơn 4.700km2, chiếm hơn 2/5 diện tích tự nhiên của tỉnh Đắk Nông trước đây. Toàn bộ công viên có khoảng 65 điểm di sản địa chất, địa mạo, bao gồm hệ thống miệng núi lửa, hang động núi lửa và thác nước. Nơi đây có hệ thống hang động núi lửa đồ sộ nhất Đông Nam Á với 50 hang động, tổng chiều dài hơn 10.000m, cùng hệ sinh thái rừng nhiệt đới đa dạng.

Ngày 7/7/2020, UNESCO đã thông qua việc công nhận Công viên địa chất Đắk Nông là Công viên địa chất toàn cầu. Đây là công viên địa chất toàn cầu thứ ba của Việt Nam, sau Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) và Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng).