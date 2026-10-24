Ngày này năm xưa (24/10): Chiến thắng sông Lô

Tượng đài chiến thắng Sông Lô trên núi Đồn thuộc xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: dcs.nhandan.vn

* Ngày 24/10/1947: Trên dòng sông Lô (tại địa phận xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, nay thuộc xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), quân và dân tỉnh Phú Thọ cùng với quân và dân Việt Bắc đã đánh tan đoàn thủy binh của thực dân Pháp trên đường từ Tuyên Quang về xuôi trong chiến dịch tấn công Việt Bắc. Trong trận đánh lịch sử này, các chiến sỹ Trung đội pháo 225 đã kéo ngược khẩu sơn pháo “lục tỉnh” lên tận đỉnh núi Đồn để bắn đuổi theo tàu giặc. Đáng nói, chuẩn bị cho trận chiến, dân quân xã Chí Đám đã nghĩ ra kế hái hàng trăm quả bưởi đem bôi đen hóa trang thành “thủy lôi” khiến giặc hoảng loạn, mất tinh thần chiến đấu.

Chiến thắng Sông Lô là sự kiện quan trọng, bước đầu làm phá sản âm mưu của địch trong chiến dịch Thu - Đông năm 1947, đồng thời mở màn cho hàng loạt chiến thắng khác của quân và dân Việt Bắc chống thực dân Pháp xâm lược, đưa cuộc kháng chiến của dân tộc ta bước sang một giai đoạn mới.

* Ngày 24/10/1953: Công nhân bến tàu Angie và Ôrăng ở Angiêri đấu tranh kiên quyết không chịu khuân vác vũ khí xuống hai chiếc tàu của Pháp để chở sang Việt Nam. Từ tháng 6/1953, công nhân bến tàu Ôrăng đã giữ trọn lời hứa: thà chịu đói chứ không chịu khuân vác vũ khí xuống tàu cho thực dân Pháp chở sang xâm lược Việt Nam. Đây là hành động dũng cảm của công nhân Angiêri, thể hiện sự đồng tình ủng hộ cuộc kháng chiến của Nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược.

Giao diện Báo Hànộimới. Ảnh chụp màn hình.

* Ngày 24/10/1957: Thủ đô - tờ báo hằng ngày của Thành ủy Hà Nội ra mắt số báo đầu tiên trên khổ giấy 30x40cm, in một màu. Đây cũng là dấu mốc mà Báo Hànộimới sau này lấy làm ngày kỷ niệm thành lập báo.

Ngày 1/1/1959, tờ Thủ đô Hà Nội (hợp nhất từ tờ Thủ đô và Hà Nội hằng ngày) ra số báo đầu tiên. Báo chuyển trụ sở từ phố Hai Bà Trưng về số 44 phố Lê Thái Tổ. Đến cuối năm 1967, để đáp ứng yêu cầu phát triển, Thành ủy Hà Nội tiếp tục có chủ trương hợp nhất tờ Thủ đô Hà Nội với tờ báo tư nhân Thời mới. Báo vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên là Hànộimới. Số báo đầu tiên mang tên Hànộimới xuất bản ngày 25/1/1968, cũng là số Tết Mậu Thân 1968.

* Ngày 24/10/1962: Bác đến xem Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1962 và đưa ra nhận xét: “Các tranh tượng đã nói lên được tình người, tả chân thực những người lao động bình thường. Anh chị em đã cố gắng đi vào đời sống, thế là tốt. Nhưng tranh chưa nói lên được khí thế thi đua của quần chúng. Nên chú ý phát huy cốt cách dân tộc”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm và kiểm tra cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 1 (Binh đoàn Quyết Thắng) vào ngày 16/10/1974. Ảnh: TTXVN

* Ngày 24/10/1973: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 124/QĐ-QP thành lập Quân đoàn 1. Đây là binh đoàn chủ lực cơ động đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam.

Sự ra đời Quân đoàn 1 - Binh đoàn Quyết Thắng đánh dấu bước phát triển mới của Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu tác chiến, chiến lược của cách mạng miền Nam trong giai đoạn phát triển cao của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.