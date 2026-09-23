Ngày này năm xưa (23/9): Ngày Nam bộ kháng chiến

Nhân dân Nam bộ nổi dậy kháng chiến chống Pháp. Ảnh tư liệu

* Ngày 23/9/1945: Ngày Nam bộ kháng chiến - mở đầu cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân Nam bộ đã hăng hái tham gia bảo vệ độc lập với tinh thần “độc lập hay là chết”, quyết tâm thực hiện lời thề “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ".

Sự kiện Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945) là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí bảo vệ độc lập, tự do; là dấu son lịch sử thể hiện tinh thần quật cường, hào khí của quân dân Nam bộ; xứng đáng với danh hiệu vẻ vang “Thành đồng Tổ quốc” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ kỷ niệm lần thứ 35 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3/2/1965. Ảnh: nhandan.vn

* Trong bài viết “Cách làm việc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách” (ký tên X.Y.Z), đăng trên Báo Sự thật, số 100, ra ngày 23/9/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Ý nghĩa của tập thể lãnh đạo rất giản đơn, chân lý của nó rất rõ rệt. Tục ngữ có câu: “Khôn bầy hơn khôn độc” là nghĩa đó...

Tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách cần phải luôn luôn đi đôi với nhau...

Tập thể lãnh đạo là dân chủ. Cá nhân phụ trách là tập trung. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tức là dân chủ tập trung. Làm việc mà không theo đúng cách đó, tức là làm trái dân chủ tập trung”.

Bác Hồ nói chuyện thân mật với cán bộ, công nhân, chuyên gia Liên Xô sang giúp khôi phục mỏ và Nhân dân địa phương trong dịp Người tới thăm mỏ Apatit Lào Cai ngày 23/9/1958. Ảnh tư liệu

*Ngày 23/9/1958: Lào Cai vinh dự được đón Bác Hồ lên thăm. Đây trở thành sự kiện trọng đại, niềm tự hào của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đoàn công tác của Chính phủ đã đi tàu hỏa từ ga Hà Nội đến ga Làng Giàng. Trong chuyến đi, Người đến thăm công trường cầu Làng Giàng, mỏ Apatit, công trường Nhà máy điện Lào Cai và gặp gỡ thân mật, nói chuyện với cán bộ chủ chốt tỉnh, đại biểu Nhân dân các dân tộc và chiến sĩ lực lượng vũ trang Nhân dân địa phương.

* Ngày 23/9/1976: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức kế tục tư cách thành viên và gia nhập Ngân hàng Phát triển Châu Á (viết tắt là ADB). Sự kiện này là một cột mốc đối ngoại và kinh tế quan trọng, đánh dấu bước đi đầu tiên của Việt Nam trong việc hội nhập với các tổ chức tài chính quốc tế sau khi đất nước thống nhất. Kể từ đó, ADB đã trở thành một trong những nhà tài trợ đa phương lớn nhất, cung cấp các nguồn vốn vay ưu đãi và hỗ trợ kỹ thuật để giúp Việt Nam phát triển hạ tầng, xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang thăm, động viên thế hệ trẻ Câu lạc bộ Bóng đá Thể công Viettel. Ảnh: qdnd.vn

* Ngày 23/9/1954: Đoàn công tác Thể dục - Thể thao trong Quân đội thành lập, được gọi là Thể công. Thể công gồm nhiều đơn vị: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, võ thuật, điền kinh..., nhưng điển hình nhất vẫn là bóng đá Thể công. Thể công và Văn công là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận chính trị, tư tưởng, góp phần thực hiện chức năng của “Đội quân công tác”, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Quân đội cách mạng, Bộ đội Cụ Hồ; vận động, cổ vũ Nhân dân theo đường lối cách mạng.