Nghệ sĩ Nhân dân Tào Mạt. Ảnh: Tư liệu

* Ngày 23/11/1930: Ngày sinh Nghệ sĩ Nhân dân Tào Mạt. Nghệ sĩ Nhân dân Tào Mạt tên thật là Nguyễn Duy Thục, sinh ngày 23/11/1930 tại xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây (nay thuộc xã Tây Phương, thành phố Hà Nội). Ông mất ngày 13/4/1993. Nghệ sĩ Nhân dân Tào Mạt được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

* Ngày 23/11/1940: Nam Kỳ khởi nghĩa. Đây là cuộc nổi dậy vũ trang chống Pháp và Nhật của người dân miền Nam Việt Nam vào năm 1940, do Xứ ủy Nam Kỳ của Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương và lãnh đạo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị tổng kết công tác thanh tra toàn miền Bắc năm 1961. Ảnh: Tư liệu

* Ngày 23/11/1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64-SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt. Đây chính là tổ chức tiền thân của Thanh tra Chính phủ sau này và ngày 23/11 trở thành Ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam.

* Ngày 23/11/1946: Đại hội đại biểu Hội Hồng thập tự Việt Nam lần thứ nhất họp tại Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Tây (nay thuộc xã Vân Đình, thành phố Hà Nội). Các đại biểu nhất trí bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch danh dự của Hội và Người giữ cương vị này trong suốt 23 năm, cho đến khi qua đời.

Tại Đại hội lần thứ ba của Hội (năm 1955), Hội Hồng thập tự Việt Nam đổi tên thành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ngày 23/11 được coi là ngày ra đời của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tràng An, Ninh Bình. Ảnh: VGP

* Ngày 23/11: Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam. Ngày 24/2/2005, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg, chính thức lấy ngày 23/11 hằng năm làm “Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam”. Dấu mốc này bắt nguồn từ sự kiện ngày 23/11/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 65/SL về việc bảo tồn cổ tích trên toàn cõi Việt Nam. Việc kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam không chỉ nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong việc gìn giữ và phát huy những di sản quý báu cho các thế hệ mai sau.