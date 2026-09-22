Ngày này năm xưa (22/9): Bác Hồ căn dặn thanh niên phải xung phong đến những nơi khó khăn gian khổ nhất

* Ngày 22/9/1912: Ngày sinh Nhà thơ Hàn Mặc Tử.

Hàn Mặc Tử còn có tên là Nguyễn Trọng Trí, sinh ngày 22/9/1912 tại Lệ Mỹ, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình trước đây. Ông là một nhà thơ lãng mạn xuất sắc nửa đầu thế kỷ XX, một ngôi sao sáng của phong trào Thơ mới trong nền thơ ca hiện đại Việt Nam.

Trong sự nghiệp văn chương của mình, Hàn Mặc Tử đã để lại nhiều tác phẩm văn thơ đáng chú ý. Những tập thơ nổi tiếng của ông: “Gái Quê“năm 1936; “Thơ Điên” sau năm 1938 đổi thành”Đau Thương” với các bài thơ được nhiều người biết đến như: “Mùa xuân chín” và “Đây thôn Vĩ Dạ”... Ông mất ngày 11/11/1940, khi mới 28 tuổi.

Di tích địa điểm thành lập Chi bộ Chí Kiên - Chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn (nay là tỉnh Thái Nguyên). Ảnh: dcs.nhandan.vn

* Ngày 22/9/1943: Dưới chân thác nước Coỏng Tát tại thôn Bản Duồm, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn (nay là xã Bằng Vân), thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã tuyên bố thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của Bắc Kạn - Chi bộ Chí Kiên.

Chi bộ Chí Kiên là chi bộ đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương ở Bắc Kạn, sự kiện này là thắng lợi lớn đánh dấu bước ngoặt trong phong trào cách mạng, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với quần chúng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn cùng Nhân dân cả nước trong công cuộc giải phóng dân tộc. Đội ngũ cán bộ trung kiên của tỉnh đã được giác ngộ, tiếp thu đường lối cách mạng, từ đây phong trào cách mạng của tỉnh Bắc Kạn đã có sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, mở ra thời kỳ mới phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng và sự lớn mạnh của Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn (nay là tỉnh Thái Nguyên).

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với học sinh Trường Nghệ thuật Sân khấu Trung ương ở khu văn công Mai Dịch, Hà Nội ngày 25/11/1961. Ảnh: hochiminh.vn

* Ngày 22/9/1962: Trong buổi nói chuyện với Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam toàn miền Bắc khi nói về phong trào thanh niên, Bác có ý kiến: Đảng, Chính phủ và Bác rất chú ý đến thanh niên. Bác vui lòng khen ngợi những cố gắng của thanh niên. Nhưng phong trào thanh niên cũng còn nhiều thiếu sót cần khắc phục.

Thanh niên phải xung phong đến những nơi khó khăn gian khổ nhất, nơi nào người khác làm ít kết quả, thanh niên phải xung phong đến làm cho tốt. Xưa kia, lớp thanh niên trước xung phong làm cách mạng, kháng chiến, trải qua rất nhiều gian nan, nguy hiểm, có khi bị tù đày, tra tấn, có khi bị thương tật, chết chóc để cho cách mạng thành công, kháng chiến thắng lợi. Ngày nay, tuy một nửa nước ta đã được giải phóng, nhưng lớp thanh niên cũng phải xung phong đến những nơi khó khăn để xây dựng chủ nghĩa xã hội...

Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ nhất tại Hà Nội. Ảnh tư liệu

* Từ ngày 22-29/9/1985: Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ nhất tại Hà Nội. Có 1.250 cán bộ, vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài tham dự Đại hội. Kết quả đại hội: 27 đoàn được nhận 125 bộ huy chương các loại, lập 19 kỷ lục quốc gia mới về môn điền kinh, bơi và bắn súng.