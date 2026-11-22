Giáo sư Phạm Huy Thông (1916-1988). Ảnh: tư liệu gia đình

* Ngày 22/11/1916: Ngày sinh của Giáo sư Phạm Huy Thông. Ông là một tác giả đáng chú ý trong phong trào Thơ Mới với các tập thơ và kịch thơ: Yêu đương, Anh Nga, Tần Ngọc, Tiếng địch sông Ô...

* Ngày 22/11/1871: Nhà yêu nước Nguyễn Trường Tộ qua đời. Ông sinh ra tại làng Bùi Chu, nay thuộc xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An. Ông là một trong những nhà tư tưởng canh tân tiêu biểu nhất của Việt Nam cuối thế kỷ XIX. Xuất thân trong một gia đình Công giáo nghèo nhưng hiếu học, ông nổi tiếng thông minh từ nhỏ nên được dân gian gọi là "Trạng Tộ". Ngoài vốn Hán học uyên thâm, ông được Giám mục người Pháp Gauthier truyền dạy tiếng Pháp, khoa học kỹ thuật phương Tây và đưa sang Pháp, Ý học tập, giúp ông có cái nhìn vượt trước thời đại.

Từ năm 1861 đến 1871, ông đã viết hàng chục bản điều trần (khoảng 58 bản theo nhiều nguồn sử liệu) gửi lên vua Tự Đức và triều đình Huế. Các đề xuất bao trùm toàn diện từ cải cách bộ máy hành chính, phát triển kinh tế, khai mỏ, mở rộng ngoại giao cho đến đổi mới giáo dục và quốc phòng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm cán bộ, công nhân Nhà máy in Tiến Bộ, Hà Nội (năm 1959). Ảnh: Hochiminh.vn

* Ngày 22/11/1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp. Sắc lệnh quy định cách thức tổ chức chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nước.

Chính quyền ở mỗi địa phương sẽ có hai cơ quan: Thay mặt cho dân là Hội đồng nhân dân, do phổ thông đầu phiếu bầu ra, và vừa thay mặt cho dân, vừa đại diện cho Chính phủ là Ủy ban hành chính, do Hội đồng nhân dân đề cử. Sắc lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân và ủy ban hành chính mỗi cấp.

* Ngày 22/11/1956: 7 giờ 30 phút, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự và chứng kiến lễ Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc, nhân chuyến thăm hữu nghị Việt Nam của Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do Thủ tướng Chu Ân Lai dẫn đầu.

* Ngày 22/11/1982: Thành lập Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương. Vụ Pháp chế luôn giữ vai trò nòng cốt là cơ quan tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương trong công tác xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính thống nhất, khả thi, minh bạch trước khi được ban hành và đi vào thực tiễn cuộc sống.