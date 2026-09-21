Ngày này năm xưa (21/9): Bác Hồ viết thư thăm hỏi, động viên bộ đội, cán bộ và gia đình cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Hội đồng Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra mắt sau phiên họp đầu tiên, sáng 3/9/1945. Ảnh: TTXVN

* Ngày 21/9/1945: Bác dự họp Hội đồng Chính phủ bàn nhiều việc hệ trọng như chính sách đối với lao động, tài chính, lương bổng, ngoại giao với Pháp, Trung Hoa, Mỹ và cả yêu sách của quân Nhật đã bị giải giáp. Riêng với việc lực lượng vũ trang của Đại Việt ở Vĩnh Yên xin hàng, Bác chỉ thị nên thu xếp nhanh chóng và lấy lượng khoan hồng để đối xử.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với đoàn đại biểu Nam bộ từ chiến trường miền Nam ra chiến khu Việt Bắc báo cáo với Trung ương Đảng, Bác Hồ và Chính phủ về quyết định kháng chiến của đồng bào và chiến sĩ miền Nam (10/1949). Ảnh: hochiminh.vn.

* Ngày 21/9/1954: Bác Hồ đã viết bức thư thăm hỏi, động viên và căn dặn bộ đội, cán bộ và các gia đình từ miền Nam ruột thịt tập kết ra Bắc. Bức thư chưa đầy 200 chữ nhưng chứa đựng tình cảm sâu nặng và sự quan tâm sâu sắc của Bác đối với đồng bào miền Nam.

Bức thư có tựa đề “Thư gửi bộ đội, cán bộ và gia đình cán bộ miền Nam ra Bắc” được đăng trên Báo Nhân dân số 229, từ ngày 21 đến ngày 22/9/1954.

Tuy “đồng bào đã phải tạm xa quê hương, nhưng lại được gần Trung ương Đảng, Chính phủ, gần quân đội và đồng bào miền Bắc. Nam Bắc vẫn là một nhà”. Lời động viên của Bác đã kịp thời cổ vũ tinh thần cho đồng bào miền Nam và thổi bùng “ngọn lửa đoàn kết dân tộc”. Bác mong đồng bào được mạnh khỏe để góp sức vào công cuộc xây dựng nước nhà: “Mỗi người sẽ tuỳ theo sức mình tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cháu thiếu nhi (con cán bộ Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ) năm 1950. Ảnh: Hochiminh.vn

* Ngày 21/9/1941: Bài thơ “Trẻ con” của Nguyễn Ái Quốc đăng trên báo “Việt Nam Độc lập”.

“Trẻ em như búp trên cành,

Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan,

Chẳng may vận nước gian nan,

Trẻ em cũng bị bận thân cực lòng...

Vì ai mà đến thế này?

Vì giặc Nhật với giặc Tây bạo tàn!

Khiến ta nước mất nhà tan,

Trẻ em cũng phải cơ hàn xót xa.

Vậy nên con trẻ nước ta

Phải đoàn kết lại để mà đấu tranh!

Kẻ lớn cứu quốc đã đành,

Trẻ em cũng phải ra dành một vai.

Bao giờ đánh đuổi Nhật, Tây,

Trẻ em ta sẽ là bầy con cưng”.

Nhà báo Bùi Đình Túy

(người mặc áo trắng đứng giữa) đang hướng dẫn một phóng viên Nhật Bản (tên là Konishi) xem các bộ ảnh triển lãm do Thông tấn xã Việt Nam

biên soạn vào tháng 7/1964. Ảnh TTXVN

* Ngày 21/9/1967: Nhà báo, nhà nhiếp ảnh Đinh Thúy hy sinh tại mặt trận Trảng Dầu (nay thuộc tỉnh Tây Ninh). Ông tên thật là Bùi Đình Túy, sinh năm 1914, quê ở xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông là người đầu tiên xây dựng cơ sở ảnh màu và chụp ảnh màu ở Hà Nội.

* Ngày 21/9/1976: Ngân hàng thế giới công nhận nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hội viên chính thức. Ngân hàng thế giới (viết tắt là WB) ra đời từ tháng 7/1944 nhưng chính thức hoạt động từ ngày 25/6/1946.