* Ngày 21/11/1931: Người chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi Lý Tự Trọng hy sinh ở tuổi 17. Ngày 8/2/1931, tại Sài Gòn, trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ cán bộ của ta diễn thuyết kêu gọi nhân dân giác ngộ cách mạng, Lý Tự Trọng đã bắn chết tên mật thám Pháp Lơrăng và bị địch bắt. Ngày 21/11/1931, Lý Tự Trọng bị địch sát hại. Anh là người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi, người đoàn viên thanh niên cộng sản ưu tú của cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng với thiếu niên, nhi đồng tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ của Thủ đô Hà Nội, tháng 01/1968. Ảnh: TTXVN

* Ngày 21/11/1979: Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã ký lệnh công bố "Pháp lệnh về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em" (được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 14/11/1979). Bản Pháp lệnh đã khẳng định: “Trẻ em là nguồn hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước, là người sẽ tiếp tục sự nghiệp tổ tiên, gánh vác mọi công việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”.

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Cơ Thạch là người có vai trò kiến tạo lộ trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Mỹ. Năm 1990, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Cơ Thạch lần đầu tiên có chuyến thăm Mỹ theo lời mời của Ngoại trưởng Mỹ James Baker. Đây là cuộc gặp cấp cao đầu tiên của hai nước kể từ sau chiến tranh. Ảnh tư liệu.

* Ngày 21/11/1991: Việt Nam và Mỹ thảo luận bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước, nhằm tiến tới bình thường hóa quan hệ ngoại giao sau chiến tranh.

Cuộc gặp ngày 21/11/1991 là viên gạch đặt nền móng quan trọng, mở đường cho chuỗi sự kiện mang tính bước ngoặt sau đó: Tháng 2/1994 Tổng thống Mỹ Bill Clinton tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận thương mại đối với Việt Nam. Tháng 7/1995 Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Ngày 5/8/1995, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Warren Christopher và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm ký Nghị định thư, chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ.