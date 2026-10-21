Ngày này năm xưa (21/10): Ngày truyền thống ngành Đường sắt Việt Nam

* Ngày 21/10/1921: Vở kịch “Chén thuốc độc” của đạo diễn Vũ Đình Long công diễn lần đầu tại Nhà hát Lớn Hà Nội, gây được tiếng vang lớn. Đây là vở diễn đầu tiên do người Việt viết, đánh dấu sự ra đời chính thức và phát triển của kịch nói Việt Nam. Kể từ ngày 21/10/1921 đến nay, lịch sử nghệ thuật kịch Việt Nam đã hơn 100 tuổi, Kịch Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, bác học, hoàn thiện, hiện đại, không thua kém với bất kỳ nền sân khấu kịch tiên tiến nào trên thế giới.

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp tại thành phố Tours vào tháng 12/1920. Ảnh tư liệu

* Từ ngày 21/10 đến 24/10/1922: Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội II Đảng Cộng sản Pháp và tại diễn đàn này, đã phê bình Đảng chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề thuộc địa, đề nghị và được Đại hội thông qua lời kêu gọi “Những người bản xứ ở thuộc địa”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công nhân nhà máy Xe lửa Gia Lâm, Hà Nội, năm 1955. Ảnh tư liệu

* Ngày 21/10/1946: Cán bộ, công nhân viên ngành Đường sắt Việt Nam vinh dự được nhận nhiệm vụ tổ chức một chuyến tàu đặc biệt đón Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Hải Phòng về Hà Nội sau chuyến thăm Pháp về. Chuyến tàu đã đưa đoàn công tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Thủ đô tuyệt đối an toàn, đúng kế hoạch, được Người gửi thư cảm ơn, khen ngợi, trong đó có viết: “Công việc Hỏa xa là một công việc quan trọng trong sự kiến thiết nước nhà. Tôi mong anh em Sở Hỏa xa lúc nào cũng đoàn kết, cố gắng để làm tròn nhiệm vụ". Sự kiện ngày 21/10/1946 đã đánh dấu một mốc son trong lịch sử Đường sắt Việt Nam. Thể theo nguyện vọng của đông đảo các thế hệ cán bộ, đảng viên, công nhân viên đường sắt, ngày 11/3/1996, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định lấy ngày 21/10 hằng năm là ngày truyền thống của ngành Đường sắt Việt Nam.

Gia đình lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn. Ảnh tư liệu.

* Ngày 21/10/1956: Tướng Nguyễn Sơn từ trần tại Hà Nội. Ông là một danh tướng “văn võ toàn tài”; là người duy nhất trong lịch sử quân sự thế giới được phong quân hàm Thiếu tướng ở cả hai quốc gia; là một trong những biểu tượng của tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản trong sáng giữa Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Nghĩa trang 21/10 còn được gọi là “Lớp học vĩnh hằng”, bởi đây là nơi yên nghỉ của 31 cô trò trường Phổ thông cấp II Thụy Dân trong vụ đánh bom của giặc Mỹ năm 1966. Ảnh: Vietnamnet

* Ngày 21/10/1966: Máy bay Mỹ đã ngang nhiên ném bom xuống Trường Phổ thông cấp II xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (nay là xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên), cướp đi sinh mạng cô giáo Bùi Thị Thanh Xuân và 30 em học sinh. 60 năm đã trôi qua, 31 nấm mộ nằm bên nhau trong khuôn viên nghĩa trang giống hình một lớp học đã trở thành chứng tích lịch sử về tinh thần kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân, là biểu tượng về ý chí, tinh thần dạy và học của bao thế hệ thầy cô, học trò vùng quê biển.