Ngày này năm xưa (20/9): Việt Nam chính thức được công nhận là thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc
Ngày này năm xưa (20/9) diễn ra nhiều sự kiện lịch sử đáng nhớ như: Nguyễn Ái Quốc viết tài liệu “Phong trào Cách mạng ở Đông Dương” (1930); Trung đoàn 600 được thành lập (1954); Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công trình đại thủy nông Bắc Hưng Hải (1958); Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc (1977).
* Ngày 20/9/1930: Nguyễn Ái Quốc viết tài liệu “Phong trào Cách mạng ở Đông Dương”, biên khảo chi tiết các hình thức đấu tranh trong bối cảnh “cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân Đông Dương chống đế quốc Pháp ngày càng trở nên quyết liệt hơn”.
* Ngày 20/9/1954: Trung đoàn 600 (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) được thành lập để bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ về tiếp quản thủ đô Hà Nội. Nhiệm vụ chính trị của Trung đoàn hiện nay là bảo vệ tuyệt đối an toàn nơi ở thường xuyên và nơi làm việc của các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước tại Hà Nội; bảo vệ các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Việt Nam.
* Ngày 20/9/1958: Bác Hồ đi thăm công trình đại thủy nông Bắc - Hưng - Hải, đồng thời có lời căn dặn cán bộ, công nhân và Nhân dân làm thủy lợi: “Bây giờ chịu khó phấn đấu trong mấy tháng. Sau này sẽ hưởng hạnh phúc lâu dài hàng trăm năm”.
* Ngày 20/9/1977: Tại phiên họp lần thứ 32 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Việt Nam chính thức được công nhận là thành viên thứ 149 của tổ chức này. Từ khi gia nhập LHQ, Việt Nam luôn nghiêm túc thực hiện Hiến chương LHQ, tham gia vào các nỗ lực chung của quốc tế trong việc bảo vệ hòa bình, luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp xung đột thông qua các biện pháp hòa bình...
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/ngay-nay-nam-xua-20-9-nbsp-viet-nam-chinh-thuc-duoc-cong-nhan-la-thanh-vien-thu-149-cua-nbsp-lien-hop-quoc-45262.htm