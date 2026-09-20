Ngày này năm xưa (20/9): Việt Nam chính thức được công nhận là thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu.

* Ngày 20/9/1930: Nguyễn Ái Quốc viết tài liệu “Phong trào Cách mạng ở Đông Dương”, biên khảo chi tiết các hình thức đấu tranh trong bối cảnh “cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân Đông Dương chống đế quốc Pháp ngày càng trở nên quyết liệt hơn”.

Trung đoàn 600 triển khai phương án, bố trí lực lượng bảo vệ tại khu vực diễn ra Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 năm 2026. Ảnh: Trung đoàn 600

* Ngày 20/9/1954: Trung đoàn 600 (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) được thành lập để bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ về tiếp quản thủ đô Hà Nội. Nhiệm vụ chính trị của Trung đoàn hiện nay là bảo vệ tuyệt đối an toàn nơi ở thường xuyên và nơi làm việc của các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước tại Hà Nội; bảo vệ các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công trường đại thủy nông Bắc - Hưng - Hải. Ảnh: hochiminh.vn

* Ngày 20/9/1958: Bác Hồ đi thăm công trình đại thủy nông Bắc - Hưng - Hải, đồng thời có lời căn dặn cán bộ, công nhân và Nhân dân làm thủy lợi: “Bây giờ chịu khó phấn đấu trong mấy tháng. Sau này sẽ hưởng hạnh phúc lâu dài hàng trăm năm”.

Toàn cảnh một phiên họp của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ ngày 17/4/2023. Ảnh: TTXVN

* Ngày 20/9/1977: Tại phiên họp lần thứ 32 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Việt Nam chính thức được công nhận là thành viên thứ 149 của tổ chức này. Từ khi gia nhập LHQ, Việt Nam luôn nghiêm túc thực hiện Hiến chương LHQ, tham gia vào các nỗ lực chung của quốc tế trong việc bảo vệ hòa bình, luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp xung đột thông qua các biện pháp hòa bình...