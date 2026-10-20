Ngày này năm xưa (20/10): Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Phụ nữ Hà Nội tham gia mít tinh kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1938) tại Khu Đấu xảo trong Cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ (1936-1939). Ảnh tư liệu TTXVN

* Ngày 20/10/1930: Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (tiền thân của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam) được thành lập. Hội tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng phụ nữ theo đường lối của Đảng. Trong hai cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước, phụ nữ nước ta có nhiều cống hiến to lớn và xuất sắc.

* Ngày 20/10/1939: Ngày sinh Nhà văn Nguyễn Minh Châu. Ông quê ở xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, (nay là xã Văn Hải), tỉnh Nghệ An. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông như: "Cửa sông" - tiểu thuyết (1967-1968); "Những vùng trời khác nhau" - tập truyện ngắn (1970), "Dấu chân người lính" tiểu thuyết (1972-1974-1984), "Những ngày lưu lạc" (1981), "Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành" (1983), "Cỏ lau" (1988)...

Ngày 20/10/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh về đến cảng Hải Phòng sau khi thăm nước Pháp. Ảnh: haiphongport.com.vn

* Ngày 20/10/1946: Chiến hạm Dumont D’Urville cập bến cảng Hải Phòng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân trở lại Tổ quốc sau hành trình hơn 4 tháng sang thăm và tiến hành cuộc đấu tranh ngoại giao với Chính phủ Pháp.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam lần đầu tiên ra thăm miền Bắc (20/10/1962). Ảnh: hochiminh.vn

* Ngày 20/10/1962: Bác thân mật và nồng nhiệt tiếp đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam do Giáo sư Nguyễn Văn Hiếu làm trưởng đoàn ra thăm miền Bắc. Chính trong buổi gặp gỡ này, Bác đã nói một câu làm rung động lòng người: “Hình ảnh của miền Nam yêu quý ở trong trái tim tôi”.

Bảo tàng Phụ nữ lưu giữ nhiều hiện vật thể hiện vai trò của phụ nữ trong tiến trình lịch sử - văn hóa của dân tộc Việt Nam. Ảnh: vietnam-tourism.com

* Ngày 20/10/1995: Tại Hà Nội đã khánh thành Bảo tàng phụ nữ Việt Nam. Đây là kiến trúc hiện đại có diện tích 4.500 m2. Bảo tàng phụ nữ Việt Nam là trung tâm nghiên cứu về phụ nữ, nơi giữ gìn, bảo quản tài liệu, hiện vật và các bộ - sưu tập hiện vật, thể hiện vai trò của phụ nữ trong tiến trình lịch sử - văn hóa của dân tộc Việt Nam. Đây còn là nơi giao lưu văn hóa giữa phụ nữ Việt Nam và phụ nữ thế giới.