Ngày này năm xưa (2/11): Trình Quốc hội bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Ảnh tư liệu.

* Ngày 2/11/1946: Bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được trình ra Quốc hội khóa I để thảo luận, sửa chữa và thông qua. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng Nhà nước Việt Nam mới, đặt nền tảng pháp lý cho tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu.

* Ngày 2/11/1959: Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần công bằng, trách nhiệm. “...Chớ nên cái gì tốt thì dành cho mình, xấu để cho người khác” là lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý hợp tác xã nông nghiệp toàn miền Bắc. Bài nói được đăng trên Báo Nhân Dân, số 2056, ngày 2/11/1959.

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ III, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 2 đến 4/11/1988. Ảnh: TTXVN.

* Từ ngày 2 đến 4/11/1988: Diễn ra Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ III. Tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 1988-1994) được tổ chức. Đây là Đại hội biểu dương lực lượng to lớn của toàn dân đoàn kết một lòng tiến hành công cuộc đổi mới. Đại hội đã cử ra Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa III gồm 166 vị; Đoàn Chủ tịch gồm 30 vị và Ban Thư ký gồm 6 vị. Cụ Hoàng Quốc Việt được bầu làm Chủ tịch danh dự; Luật sư Nguyễn Hữu Thọ giữ chức Chủ tịch; Luật sư Phan Anh giữ chức Phó Chủ tịch; ông Phạm Văn Kiết giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký.

* Ngày 2/11/1997: Bão Linda đổ bộ vào các tỉnh phía Nam của Việt Nam, trở thành cơn bão gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực miền Nam Việt Nam trong ít nhất 100 năm.

Theo thống kê, bão Linda gây thiệt hại tại 21 tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ, làm 778 người chết, 1.232 người bị thương và 2.123 người mất tích. Bão còn làm 2.897 tàu bị chìm, 1.856 tàu thuyền bị hư hỏng, 316 tàu thuyền mất tích, 107.892 ngôi nhà bị đổ sập, 204.564 ngôi nhà bị hư hại. Ngoài ra, còn làm hư hỏng 1.424 phòng học, khiến 5.727 phòng học bị đổ, sập; 136.334ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị vỡ, ngập và 323.050ha diện tích lúa bị hư hại. Tổng thiệt hại vật chất ước tính gần 7.200 tỷ đồng.

* Ngày 2/11/2010: Lá cờ “Thăng Long - Hà Nội 1.000 năm tuổi” được cắm trên đỉnh Fansipan. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên cờ Tổ quốc và cờ lễ hội cấp quốc gia được cắm trên đỉnh núi Fansipan.