Ngày này năm xưa (2/10): Bác Hồ nhắn nhủ “Phải lấy được lòng dân”

Ảnh tư liệu.

* Ngày 2/10/1936: Tuyến đường sắt xuyên Đông Dương chính thức khánh thành. Tuyến đường sắt này bắt đầu được khởi công xây dựng năm 1898. Ngày 1/10/1936, mối đường ray cuối cùng nối liền tuyến đường xe lửa xuyên Đông Dương đã được đặt, để một ngày sau, chuyến tàu hỏa đầu tiên xuất phát từ Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh.

Bác Hồ gặp mặt các đại biểu phụ nữ các dân tộc tỉnh Hà Giang về thăm thủ đô Hà Nội (năm 1963). Ảnh: hochiminh.vn

* Ngày 2/10/1961: Bộ Chính trị họp, Bác Hồ nhắn nhủ “Phải lấy được lòng dân”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng và nhắc nhở đội ngũ cán bộ phải “lấy dân làm gốc”. Người luôn tâm niệm rằng cán bộ phải là đầy tớ của Nhân dân, bởi “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Tại Hội nghị Bộ Chính trị bàn về cách mạng miền Nam ngày 2/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu quan điểm: “...Địch công thành, ta công tâm, phải lấy được lòng dân. Tổ chức du kích cho đều, dễ hoạt động, giúp được dân mà phân tán địch. Đồng thời, ta phải có một vài cú đấm, đánh rồi ta luồn đi. Ta không để lộ lực lượng, phải tự lực cánh sinh, hoạt động dẻo dai...”.

Bác sĩ Trần Duy Hưng vẫy chào người dân trong ngày tiếp quản Thủ đô (10/10/1954). Ảnh tư liệu

* Ngày 2/10/1988: Bác sĩ Trần Duy Hưng, Chủ tịch đầu tiên của UBND TP Hà Nội, qua đời. Bác sĩ Trần Duy Hưng sinh ngày 16/1/1912 tại xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Trường Bưởi (nay là Trường Chu Văn An), ông theo học Trường Y khoa Đông Dương.

Năm 1947, bác sĩ Trần Duy Hưng được cử làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ, tới đầu năm 1954 được điều sang làm Thứ trưởng Bộ Y tế. Tháng 10/1954, ông được cử làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội, dẫn đầu đại quân tiến vào tiếp quản Thủ đô. Cũng trong năm 1954, ông đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Hành chính Thủ đô (sau này là UBND) cho đến lúc về hưu (năm 1977).

Ghi nhận công lao của bác sĩ Trần Duy Hưng, ngày 3/2/2005, ông được Nhà nước truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh. Tháng 1/1999, một con đường đẹp của Thủ đô mới được mở trong thời kỳ đổi mới mang tên ông - đường Trần Duy Hưng.

* Ngày 2/10/1996: Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1271/QĐ-TTg lấy ngày 2/10 hằng năm là “Ngày Khuyến học Việt Nam” với mục đích động viên các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức xã hội tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tôn vinh những gương sáng hiếu học, tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài.