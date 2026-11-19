Nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp và cuốn sách “Hoa một mùa” do gia đình ông biên soạn.

* Ngày 19/11/1938: Nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp sinh năm 1914, quê ở làng Phượng Vũ, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (nay là thôn Phượng Vũ, xã Phượng Dực, TP Hà Nội), qua đời. Các bài phóng sự, truyện ngắn, kịch nói của ông đều có giá trị nghệ thuật, song nổi tiếng vẫn là tập thơ Ngày xưa (in năm 1935) với bài thơ Chùa Hương. Trong cuốn Thi nhân Việt Nam, nhà phê bình văn học Hoài Thanh có một nhận xét: “Thơ in ra rất ít mà được người ta yêu mến rất nhiều, tưởng không ai bằng Nguyễn Nhược Pháp”.

Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng và Chủ tịch Hội đồng Cách mạng Nhân dân Campuchia Heng Samrin ký Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia, trong chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Heng Samrin tới Việt Nam, ngày 22/8/1979. Ảnh: TTXVN

* Ngày 19/11/1958: Ký Hiệp định thương mại chính thức đầu tiên giữa Việt Nam và Campuchia. Sự kiện ký kết là một dấu mốc ngoại giao và kinh tế quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước sau Hiệp định Genève năm 1954. Sự kiện này không chỉ mở đường cho việc trao đổi hàng hóa phục vụ công cuộc tái thiết của mỗi nước, mà còn củng cố sự tin cậy chính trị, thắt chặt tình hữu nghị láng giềng và đặt nền móng đầu tiên cho chuỗi các hiệp định hợp tác kinh tế Việt Nam - Campuchia phát triển sâu rộng sau này.

Biên đội MiG-21 rút kinh nghiệm sau trận bắn rơi F-4 yểm hộ cho các lực lượng đánh B-52, ngày 27/12/1972. Ảnh: Tư liệu

* Ngày 19/11/1967: Lần đầu tiên Không quân Việt Nam bắn rơi một máy bay EB-66 của Mỹ. Biên đội MiG-21 của phi công Vũ Ngọc Đỉnh và Nguyễn Đăng Kính đã lập chiến công này. EB-66 là loại máy bay trinh sát điện tử hiện đại, chức năng chính là gây nhiễu, làm giảm hiệu lực chiến đấu của các lực lượng phòng không và không quân của ta. Nó còn trinh sát, phát hiện tần số và vị trí các đài ra-đa, làm vô hiệu hoặc tạo mục tiêu cho máy bay cường kích đánh phá, hủy diệt.

Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn. Ảnh tư liệu

* Ngày 19/11/1984: Tiến hành lễ bàn giao công trình Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn (nay thuộc phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Liên Xô viện trợ thiết bị toàn bộ và cử chuyên gia giúp Việt Nam xây dựng. Đây là công trình lớn đầu tiên được hoàn thành kể từ khi hai nhà nước Việt Nam - Liên Xô ký Hiệp ước Hợp tác và Hữu nghị ngày 3/11/1978.

* Ngày 19/11/1997: Internet tại Việt Nam chính thức hòa vào mạng Internet toàn cầu, đánh dấu bước ngoặt lịch sử, mở ra kỷ nguyên công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế sâu rộng cho đất nước. Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng và hành lang pháp lý, các nhà cung cấp dịch vụ đầu tiên như VNPT (qua đơn vị VDC) và NetNam đã chính thức đưa dịch vụ Internet vào khai thác thương mại. Thời điểm khởi đầu, hạ tầng mạng còn rất sơ khai với kết nối quay số (dial-up) qua đường dây điện thoại và băng thông quốc tế chỉ đạt 64 Kb/s hướng đi Mỹ và Úc, phục vụ khoảng 300 người dùng tiên phong với chi phí đắt đỏ. Vượt qua những hạn chế ban đầu đó, sự kiện ngày 19/11/1997 đã tạo cú hích mạnh mẽ để Internet Việt Nam phát triển nhanh chóng, trở thành hạ tầng cốt lõi thúc đẩy kinh tế số, xã hội số và thay đổi toàn diện đời sống của hàng chục triệu người dân ngày nay.