Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại bản Tứ Chiềng, xã Yên Khương. Ảnh: Minh Hiếu

* Ngày 18/11/1930: Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ban hành chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế Đồng minh. Đây là hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam). Ngày 18/11 hằng năm được chọn là Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Thủ tướng Chu Ân Lai thăm Việt Nam, tháng 11/1956. Ảnh: Tư liệu TTXVN

* Ngày 18/11/1956: Tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Quốc hội tiếp Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Trung Quốc do Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Chu Ân Lai làm Trưởng đoàn sang thăm Việt Nam.

Cảnh huấn luyện, diễn tập hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng bộ binh và xe tăng chiến đấu chủ lực T-54/T-55

của Binh chủng Tăng thiết giáp - Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: qdnd.vn

* Ngày 18/11/1971: Trung đoàn xe tăng 201 được thành lập, tiền thân của Lữ đoàn xe tăng 201 ngày nay. Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đơn vị từng bước khẳng định vai trò trong đội hình lực lượng xe tăng, thiết giáp Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 18/11 hằng năm được xác định là ngày truyền thống của Lữ đoàn xe tăng 201.

Thủy điện Sơn La.

* Ngày 18/11/2010: Vào lúc 11 giờ 50 phút, tại công trường Thủy điện Sơn La, tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Sơn La chính thức khởi động chạy không tải. Đây là bước quan trọng trong quá trình chạy thử, kiểm tra và hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật trước khi phát điện tổ máy số 1, đánh dấu tiến độ thi công công trình được đẩy nhanh so với kế hoạch đề ra. Sự kiện góp phần đưa dự án thủy điện lớn nhất Đông Nam Á thời điểm đó tiến gần hơn đến mục tiêu phát điện, bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia.

Lời hô “Nhằm thẳng quân thù, bắn” của Anh hùng - liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân đã trở thành khẩu hiệu tiến công trên các trận địa pháo phòng không của bộ đội ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: baotanglichsu.vn

* Ngày 18/11/1964: Đại đội 3 pháo cao xạ bắn rơi một máy bay RF-101 và hai máy bay T-28 của Mỹ ở miền Tây tỉnh Quảng Bình. Trong trận chiến đấu này, hình ảnh Chính trị viên Nguyễn Viết Xuân với câu nói động viên chiến sĩ “Nhằm thẳng quân thù, bắn!” đã thể hiện lòng căm thù giặc sâu sắc và ý chí quyết tâm tiêu diệt địch. Anh Nguyễn Viết Xuân sinh năm 1934 tại xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (nay thuộc tỉnh Phú Thọ). Anh được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tại Hà Nội có một trường học nội trú dành cho con liệt sĩ mang tên Nguyễn Viết Xuân.