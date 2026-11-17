Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2020. Ảnh: qdnd.vn

* Ngày 17/11/1950: Ngày truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Tại Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới Đại hội thành lập Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam - tổ chức đối ngoại nhân dân đa phương đầu tiên của Việt Nam, tiền thân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Hai ngày sau, ngày 19/11/1950, Đại hội thành lập Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam được tổ chức trọng thể tại thôn Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (nay thuộc xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên). Đại hội tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là chiến sĩ hòa bình số một của Việt Nam; bầu đồng chí Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch danh dự Ủy ban và bầu Ban lãnh đạo Ủy ban.

Ủy ban có sứ mệnh tham gia phong trào đấu tranh vì hòa bình của nhân dân thế giới; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, đoàn kết và hợp tác của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Ngày 3/12/2008, tại Thông báo số 204-TB/TW, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X quyết định lấy ngày 17/11/1950 là Ngày truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị).

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Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Bắc Bộ Phủ năm 1946. Ảnh: Hochiminh.vn.

* Ngày 17/11/1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp Hội đồng Chính phủ, nghe báo cáo kế hoạch của Bộ Canh nông, thảo luận về tổ chức và quyền hạn của các Ủy ban nhân dân, việc công bố bản dịch tiếng Pháp văn bản Dự thảo Hiến pháp.

Buổi tối cùng ngày, Bác đến thăm cuộc họp trại của Hướng đạo sinh Việt Nam tổ chức tại Khu Việt Nam Học xá, nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập tổ chức này.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường đi công tác Đèo Khế, Thái Nguyên sang Tuyên Quang (năm 1947). Ảnh: Hochiminh.vn.

* Ngày 17/11/1946: Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh). Tại hai địa phương, Bác thăm các linh mục người Pháp, động viên các nhà hoạt động tôn giáo gìn giữ hòa khí, đoàn kết lương - giáo.

Bác còn thăm nhiều trường học, bà con Hoa kiều và đến thăm hai làng Phù Lưu, Đình Bảng (nay thuộc phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) - những địa điểm dự phòng cho kỳ họp thứ hai của Quốc hội trong bối cảnh nguy cơ bùng nổ chiến tranh đang đến gần.

Cùng ngày, Bác gửi Thông điệp tới Cao ủy Pháp ở Sài Gòn, một lần nữa khẳng định Nam Bộ là đất của Việt Nam, phù hợp với Tạm ước ngày 14/9; đồng thời bày tỏ mong muốn giải quyết quan hệ Việt - Pháp bằng thương lượng hòa bình, tránh sử dụng vũ lực.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ sau chiến thắng Điện Biên Phủ tại xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (nay thuộc xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang), ngày 23/7/1954. Ảnh: Hochiminh.vn.

* Ngày 17/11/1953: Trong bài báo “Tinh thần quân lính Mỹ”, với bút danh “Đ.X”, đăng trên báo Cứu Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh phân tích tinh thần của lính Mỹ khi tham gia các cuộc chiến tranh can thiệp ở nước ngoài. Người chỉ rõ những khủng hoảng về mục tiêu chiến đấu dẫn đến tâm lý bất mãn, phản chiến trong binh lính Mỹ, từ đó đi đến nhận định: “Chỉ có quân đội cách mạng mới có tinh thần quyết chiến quyết thắng, mới được nhân dân kính trọng và tin yêu”.

Thiếu nhi thủ đô chào mừng Bí thư thứ nhất Đảng Nhân dân Cách mạng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ Tsedenbal sang thăm Việt Nam tại Phủ Chủ tịch, tối 31/8/1959. Nguồn: TTXVN

* Ngày 17/11/1954: Đánh dấu sự kiện Việt Nam và Mông Cổ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra chương mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Thời điểm đó, Mông Cổ là một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á mà Mông Cổ thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức.

Chưa đầy một năm sau sự kiện này, vào tháng 7/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Mông Cổ, đặt nền móng cho mối quan hệ gắn bó, đoàn kết và ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như xây dựng, phát triển đất nước.

Trải qua hơn 7 thập kỷ vun đắp, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Mông Cổ không ngừng được củng cố, phát triển. Tháng 9/2024, hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên khuôn khổ “Đối tác toàn diện”, khẳng định sự tin cậy chính trị sâu sắc và mở ra những cơ hội hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực.