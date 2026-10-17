Ngày này năm xưa (17/10): Chiếc máy bay Mỹ thứ 4.000 bị bắn rơi trên bầu trời miền Bắc

Đền thờ Đào Duy Từ tại phường Đào Duy Từ. Ảnh: Ngọc Yến

* Ngày 17/10/1634: Ngày mất của danh sĩ Đào Duy Từ. Đào Duy Từ sinh năm 1572 ở làng Hoa Trai, Ngọc Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa (nay là tổ dân phố Nguyên Bình thuộc phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa). Ông thông kinh sử, tinh thông lý số và binh thư đồ trận, được chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên trọng dụng, phong làm Nội tán. Ông viết bộ binh thư “Hổ trướng khu cơ” và hai khúc ngâm “Ngọa Long cương vãn” và “Trẻ Dung văn”, trong đó, khúc ô ngâm “Ngọa long cương vãn” dài 136 câu lục bát được phổ biến trong lịch sử văn học.

Tranh minh họa. Nguồn Internet

* Ngày 17/10/1808: Ngày sinh của Cao Bá Quát. Ông sinh ra tại làng Phú Thị, huyện Gia Lâm (nay là xã Gia Lâm, Hà Nội), là người có tài nhưng bị sự ghen ghét của quan trường nên ông chỉ đỗ cử nhân. Bất bình với triều đình về nhiều mặt, năm 1854, ông tham gia phong trào lãnh đạo nông dân khởi nghĩa do Lê Huy Cự làm thủ lĩnh, nổi dậy ở Mỹ Lương (vùng Mỹ Đức, Chương Mỹ (cũ) của Hà Nội). Cuộc khởi nghĩa thất bại, Cao Bá Quát hy sinh năm 1855.

Ngày 17/10/1954 Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru có chuyến thăm Việt Nam và nói chuyện với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu

* Ngày 17/10/1954: Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru thăm Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một vị Nguyên thủ quốc gia nước ngoài đến thăm Việt Nam sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Bức thư khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Trung đội Lão dân quân Hoằng Trường sau khi bắn rơi máy bay Mỹ.

* Ngày 17/10/1967: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen Trung đội lão dân quân xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa (nay là xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) đã lập chiến công xuất sắc, bắn rơi chiếc máy bay phản lực thứ 2.400 của Mỹ bằng súng bộ binh. Bức thư có đoạn: “Tôi nhiệt liệt mừng chiến công vẻ vang của các cụ. Với lòng yêu nước nồng nàn, chí căm thù địch sâu sắc, các cụ đã nêu cao quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Thật là: Tuổi cao, chí càng cao. Đây là một gương sáng cho đồng bào cả nước tiến lên đưa sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của toàn dân ta đến thắng lợi hoàn toàn”.

* Ngày 17/10/1972: Chiếc máy bay Mỹ thứ 4.000 bị bắn rơi trên miền Bắc. Đây là chiến công tiêu biểu của quân và dân xã Tiền Châu, huyện Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phú (nay là Phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ).

* Ngày 17/10/2000: Hưởng ứng ngày Quốc tế Xóa nghèo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và chính thức công bố lấy ngày 17/10 hàng năm là “Ngày vì người nghèo”, và tổ chức “Tháng cao điểm vì người nghèo” từ ngày 17/10 đến ngày 18/11 hàng năm.